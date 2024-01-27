السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات بين وزيرى خارجية مصر والسعودية فى القاهرة.. غدًا

سامح شكري
سامح شكري

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأحد، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

ويعقد وزير الخارجية ونظيره السعودي جلسة مباحثات مشتركة حول العديد من الملفات الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك.

ويناقش "شكري" و"بن فرحان" تطورات العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر، والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون هناك جراء الحرب، وضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى تجديد الرفض القاطع لأي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم قسرًا أو طوعًا.

السعودية فيصل بن فرحان سامح شكري وزير الخارجية قطاع غزة تهجير الفلسطينيين

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