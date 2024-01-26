وزير فلسطيني: قرارات "العدل الدولية" صفعة للكيان الصهيوني

قال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية اتخذت التدابير المؤقتة بشأن الأوضاع الأمنية في غزة، واليوم هو يوم قانوني عالمي.

قرارات “العدل الدولية”

وأكد محمد الشلالدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم" المذاع عبر فضائية " أون"، اتهام الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بمثابة صفعة قوية في تاريخ هذا الكيان.

حرب غزة

وأشار إلى أن من الممكن أن تصدر دعوة من مجلس الأمن استنادا إلى قرارات محكمة العدل الدولية لوقف الحرب في فلسطين، معبراَ:"حكومة نتنياهو حكومة متطرفة عنصرية لا يعتد بها في القانون الدولي".