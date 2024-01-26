الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير فلسطيني: قرارات "العدل الدولية" صفعة للكيان الصهيوني

محمد الشلالدة
محمد الشلالدة

قال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية اتخذت التدابير المؤقتة بشأن الأوضاع الأمنية في غزة، واليوم هو يوم قانوني عالمي.

قرارات “العدل الدولية”

وأكد محمد الشلالدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم" المذاع عبر فضائية " أون"، اتهام الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بمثابة صفعة قوية في تاريخ هذا الكيان.

حرب غزة

وأشار إلى أن من الممكن أن تصدر دعوة من مجلس الأمن استنادا إلى قرارات محكمة العدل الدولية لوقف الحرب في فلسطين، معبراَ:"حكومة نتنياهو حكومة متطرفة عنصرية لا يعتد بها في القانون الدولي".

محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطينى قناة اون برنامج كل يوم قرارات العدل الدولية

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