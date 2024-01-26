السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلمى أيمن: حصلت على 3 ميداليات ذهبية فى بطولة الجمهورية للخماسى الحديث

الطالبة سلمى أيمن
الطالبة سلمى أيمن

قالت الطالبة سلمى أيمن، بطلة العالم في الخماسي الحديث وطالبة في النيل الدولية، إنها حصلت على المركز الثاني في الخماسي الحديث بالبرتغال، وحصلت على المركز الأول في بطولة مصر للخماسي الحديث.

التفوق العلمي والرياضي 

وأكدت الطالبة سلمى أيمن، خلال حديثها لبرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها حصلت على 3 ميداليات ذهب في بطولة الجمهورية للخماسي الحديث.

النيل الدولية

وفي السياق ذاته، عبر الطالب أدهم حسام، أحد طلاب مدرسة النيل الدولية وبطل العالم في الشطرنج، عن سعادته الكبيرة أثناء لعبه للشطرنج، قائلًا: "اشتركت في بطولتي كأس عالم للشطرنج، وكنت من أول عشرين شخص على مستوى العالم".

الطالبة سلمى بطلة الخماسي الحديث مصر تستطيع دي ام سي أحمد فايق

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