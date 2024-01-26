الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التنمية المحلية تعلن مشاركة منصة "أيادي مصر" بمعرض الكتاب لعرض منتجات ٦ محافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن مشاركة منصة " أيادى مصر " في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، حيث تعد هذه المشاركة الثانية للمشروع القومي "أيادي مصر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بهدف توفير فرص للعارضين والمنتجين من مختلف المحافظات لتسويق منتجاتهم والاشتراك بشكل مجاني في الفاعليات الكبري التي تستهدف شريحة كبيرة من الجمهور مثل معرض الكتاب.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية بالمساهمة في دعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات، عبر منصة " أيادى مصر " التي أطلقتها الوزارة لتسويق المنتجات والصناعات الحرفية والمنتجين في جميع المحافظات وإقامة المعارض لها داخليًا وخارجيًا.

16 حرفة يدوية

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يشارك في جناح منصة " أيادي مصر "  أبرز "30" عارض من 6 محافظات هي؛ القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، سوهاج، وشمال سيناء، حيث يحتوي المعرض  على اكثر من 16 حرفة يدوية وتراثية، ومنها خيامية، منتجات نحاسية، صدف، جلود، مكرمية، منسوجات، تلي، اكسسوار واحجار كريمة، شيلان وعبايات وشنط سينوية، خزف، فخار، عبايات كرداسة، بامبو، منتجات خشبية، سجاد يدوي، كروشيه، مفروشات مطرزة، لوحات فنية، كما يحتوي الجناح على شاشة تفاعلية تعرض منصة "ايادي مصر" للترويج للمنصة خلال فترة المعرض.

وزير التنمية المحلية: 116 متدربًا من العاملين بالمحليات يجتازون 4 دورات بمركز سقارة

وأشار اللواء هشام آمنة إلي الدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحرصه علي تفقد جناح "أيادي مصر" خلال افتتاح معرض الكتاب واستمع الي نبذة عن تطورات المبادرة وما يتضمنه الجناح من معروضات، ومعرض الحرف اليدوية.

زيادة مبيعات المنتجين

وشدد وزير التنمية المحلية علي دعم الوزارة المستمر لمشاركة منصة " أيادي مصر "  في المعارض الداخلية والخارجية بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع والمنتجات لزيادة عدد فرص العمل وتحسين مستوي دخل الأسر وزيادة عدد المنتجات الموجودة علي المنصة من المحافظات، لافتا إلى دعم وزارة التنمية المحلية  لكافة الحرف والمنتجات التراثية واليدوية عبر منصة " أيادي مصر " في جميع محافظات الجمهورية حيث تلقي هذه المنصة رعاية من القيادة السياسية لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين والحفاظ علي بعض المنتجات والحرف من الاندثار بالمحافظات.

txt

وزير التنمية المحلية: بدء التنفيذ الفعلي لتطهير مصرف كيتشنر

وأكد اللواء هشام آمنة علي رعاية واهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات وبصفة خاصة فيما مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

FB_IMG_1706283923550
FB_IMG_1706283923550
FB_IMG_1706283930891
FB_IMG_1706283930891
FB_IMG_1706283936162
FB_IMG_1706283936162
التنمية المحلية أيادي مصر معرض القاهره الدولي للكتاب زيادة مبيعات المنتجين تحسين مستوي دخل الأسر

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. نكشف شرط الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل لخلافة الشناوى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة