الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ختام تدريب الدفعة 6 من برنامج "التميز فى الحوكمة والاستدامة فى العصر الرقمى" بالإمارات

تدريب الدفعة السادسة
تدريب الدفعة السادسة من برنامج التميز

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- تدريب الدفعة السادسة من برنامج "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي"، ويتم بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالإمارات، لعدد 30 قياديًا يمثلون 12 جهة بالجهاز الإداري للدولة.

رؤية مصر 2030


وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 وما تمثله من محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، والإصلاحات في شتى المجالات.

برنامج تدريبي


وأوضحت شريف أن البرنامج يتم تنفيذه في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة والتعاون القائم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو العمل على تكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يسهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.
وأشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن البرنامج يُقدم كمنحة من المعهد بهدف تعزيز القيمة ورفع كفاءات المشاركين على مدار 5 أيام تدريبية هي مدة تنفيذ البرنامج، وذلك بهدف تمكينهم على مستوى قيادة المؤسسات بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالتوجهات العالمية في مجال الحوكمة والاستدامة.
يشار إلى أنه تم عقد خمس دورات متتالية من ذات البرنامج خلال عامي 2022 و2023.

القومي للحوكمة تدريب التميز في الحوكمة الإمارات كلية محمد بن راشد

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