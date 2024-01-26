الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المستشفى البيطري المتنقل بالغربية تقدم خدماتها بقرية عزبة المدرسة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصلت مديرية الطب البيطري بالغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة، مدير المديرية، تشغيل المستشفى البيطري المتنقل والتي تم استحداثها لتكون بمثابة وحدة بيطرية متنقلة، لتقديم الخدمات البيطرية التي تقدمها الوحدات البيطرية الثابتة في بعض قرى المحافظة وبنفس الأسعار المخفضة والمدعمة المعتمدة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية وتحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، واللواء دكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطري، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتقديم خدمات بيطرية مدعمة للمواطنيين.

وأكد الدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الطب البيطري، أنه يقوم على تقديم الخدمات من خلال هذه المستشفى نخبة من أكفأ أطباء المديرية وإداراتها بجميع التخصصات ومعاونيهم البيطريين.

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري، أنه تم فحص وعلاج ٦٨ حالة منها ٣٦ حالة باطنة، و٨ حالات فحص تناسليات، و١٩ حالة كشف على طيور، فحص تناسلى بالسونار لعدد ٥ حالات، مع تلقيح اصطناعي لحالة واحدة، مشيرًا إلى أنه تم ترقيم وتسجيل للحالات الواردة غير المرقمة.

وكشف أن المديرية تتلقى طلبات أهالي المحافظة بالقرى المختلفة للتوجه إلى أي قرية وتقديم الخدمات البيطرية لهم من خلال الطلبات المقدمة باسم الدكتور وكيل الوزارة- مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، لتوجه المستشفى البيطري لأي قرى بالمحافظة.

المستشفي البيطري المتنقل وحدة بيطرية متنقلة كافة الخدمات البيطرية أسعار مخفضة محافظة الغربية

مواد متعلقة

"بيطري الغربية": فحص وعلاج 2058 حيوان وطائر مجانا في قافلة بقرية حوين

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. وفاة العامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى بعد صراع مع المرض

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله فى يناير

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة