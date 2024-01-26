المستشفى البيطري المتنقل بالغربية تقدم خدماتها بقرية عزبة المدرسة

واصلت مديرية الطب البيطري بالغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة، مدير المديرية، تشغيل المستشفى البيطري المتنقل والتي تم استحداثها لتكون بمثابة وحدة بيطرية متنقلة، لتقديم الخدمات البيطرية التي تقدمها الوحدات البيطرية الثابتة في بعض قرى المحافظة وبنفس الأسعار المخفضة والمدعمة المعتمدة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية وتحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، واللواء دكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطري، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتقديم خدمات بيطرية مدعمة للمواطنيين.

وأكد الدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الطب البيطري، أنه يقوم على تقديم الخدمات من خلال هذه المستشفى نخبة من أكفأ أطباء المديرية وإداراتها بجميع التخصصات ومعاونيهم البيطريين.

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري، أنه تم فحص وعلاج ٦٨ حالة منها ٣٦ حالة باطنة، و٨ حالات فحص تناسليات، و١٩ حالة كشف على طيور، فحص تناسلى بالسونار لعدد ٥ حالات، مع تلقيح اصطناعي لحالة واحدة، مشيرًا إلى أنه تم ترقيم وتسجيل للحالات الواردة غير المرقمة.

وكشف أن المديرية تتلقى طلبات أهالي المحافظة بالقرى المختلفة للتوجه إلى أي قرية وتقديم الخدمات البيطرية لهم من خلال الطلبات المقدمة باسم الدكتور وكيل الوزارة- مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، لتوجه المستشفى البيطري لأي قرى بالمحافظة.