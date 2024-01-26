أبرز فعاليات الطفل بمعرض القاهرة للكتاب في يومه الثاني

تنظم الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يومها الثاني العديد من الفعاليات والأنشطة التي تخص الطفل، مقسمة إلى ثلاثة أركان رئيسية هي ركن الورش التفاعلية وركن الفنون القولية وركن الورش الفنية.

وتنطلق أولى فعاليات الطفل في (ركن الورش التفاعلية) بورشة توعية بالمناطق السياحية تنظمها وزارة السياحة الساعة 12:30 ظهرًا، ومن ثم ورشة حكي بالعرائس الساعة الواحدة ظهرا، تليها ورشة حكي للأستاذة فاطمة وهيدي من مجلة علاء الدين في الساعة الثانية ظهرا، وينظم المجلس القومي للطفولة والأمومة في الثالثة ظهرا لعبة السلم والثعبان لتعريف الطفل بحقوق الأطفال.

وعن شخصية معرض كتاب الطفل، يقيم المركز القومي لثقافة الطفل بركن الورش التفاعلية ورشة حكي "الشاروني صندوق الحكايات" للأستاذة جيهان الغرباوي في الرابعة عصرا، ويختتم الركن التفاعلي يومه الثاني الساعة الخامسة بحكايات سيناوية عن حياة البادية لوجوه سيناء تقدمها الدكتورة سحر حسن والدكتورة عزة محمود، مع ورشة فنية لفدوى عطية.

لقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة في مسرحية "الكهف البارد"

ويستهل المركز القومي لثقافة الطفل (ركن الفنون القولية) بلقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في مسرحية "الكهف البارد" من تأليف خالد وائل ورسوم جومانا عادل ويدير اللقاء الكاتب أحمد زيدان الساعة الواحدة ظهرا، تليها ورشة حكايات الانتصار يعقدها مركز ثقافة الطفل الساعة الثانية ظهرا.

وتنظم وزارة الأوقاف ضمن (ركن الفنون القولية) ندوة كاتب وكتاب مع الأستاذ السيد إبراهيم لكتاب "من ألقاب النساء" الثالثة ظهرا، وتدير الإعلامية عبير ظلام في الرابعة عصرا ورشة "كيف تكون إعلاميا ناجحا؟"، ويليها الساعة الخامسة "تكريم ومسيرة" مع الكاتب نشأت المصري والأستاذ الدكتور وائل السيد والدكتور صلاح شعير.

وتفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب (ركن الورش الفنية) الساعة الواحدة ظهرا بورش (إعادة تدوير، أورجامي، طباعة، جداريات، رسم وتلوين، وتعليم الرسم، وصور صاحبك، وتعليم الكروشية)، وفي الثالثة ظهرا ينظم القومي لثقافة الطفل ورش طباعة على الورق، وأورجامي وتلوين فخار، وفي الرابعة عصرا تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة ورشة مجلة بعنوان الحضارة المصرية (كارت مجسم، طباعة، رسم على الوجه)، وفي الخامسة مساء تعقد مجلة علاء الدين ورشة "شخصيتك من رسمتك" للدكتورة هبة الضوي.

يُشار إلى أن الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 25 يناير الجارى وحتى 6 فبراير المُقبل تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، بمشاركة 70 دولة من مختلف أنحاء العالم و1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي، وتم اختيار النرويج ضيف شرف المعرض لهذا العام، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا للمعرض على عالم المصريات الدكتور سليم حسن؛ ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل يعقوب الشاروني؛ ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.