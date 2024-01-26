الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرز فعاليات الطفل بمعرض القاهرة للكتاب في يومه الثاني

القاهرة الدولي للكتاب
القاهرة الدولي للكتاب

تنظم الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يومها الثاني العديد من الفعاليات والأنشطة التي تخص الطفل، مقسمة إلى ثلاثة أركان رئيسية هي ركن الورش التفاعلية وركن الفنون القولية وركن الورش الفنية.

وتنطلق أولى فعاليات الطفل في (ركن الورش التفاعلية) بورشة توعية بالمناطق السياحية تنظمها وزارة السياحة الساعة 12:30 ظهرًا، ومن ثم ورشة حكي بالعرائس الساعة الواحدة ظهرا، تليها ورشة حكي للأستاذة فاطمة وهيدي من مجلة علاء الدين في الساعة الثانية ظهرا، وينظم المجلس القومي للطفولة والأمومة في الثالثة ظهرا لعبة السلم والثعبان لتعريف الطفل بحقوق الأطفال.

وعن شخصية معرض كتاب الطفل، يقيم المركز القومي لثقافة الطفل بركن الورش التفاعلية ورشة حكي "الشاروني صندوق الحكايات" للأستاذة جيهان الغرباوي في الرابعة عصرا، ويختتم الركن التفاعلي يومه الثاني الساعة الخامسة بحكايات سيناوية عن حياة البادية لوجوه سيناء تقدمها الدكتورة سحر حسن والدكتورة عزة محمود، مع ورشة فنية لفدوى عطية.

لقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة في مسرحية "الكهف البارد" 

ويستهل المركز القومي لثقافة الطفل (ركن الفنون القولية) بلقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في مسرحية "الكهف البارد" من تأليف خالد وائل ورسوم جومانا عادل ويدير اللقاء الكاتب أحمد زيدان الساعة الواحدة ظهرا، تليها ورشة حكايات الانتصار يعقدها مركز ثقافة الطفل الساعة الثانية ظهرا.

وتنظم وزارة الأوقاف ضمن (ركن الفنون القولية) ندوة كاتب وكتاب مع الأستاذ السيد إبراهيم لكتاب "من ألقاب النساء" الثالثة ظهرا، وتدير الإعلامية عبير ظلام في الرابعة عصرا ورشة "كيف تكون إعلاميا ناجحا؟"، ويليها الساعة الخامسة "تكريم ومسيرة" مع الكاتب نشأت المصري والأستاذ الدكتور وائل السيد والدكتور صلاح شعير.

txt

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. قرينة ولى عهد النرويج: ترجمة كتبنا إلى العربية عبور لمجتمع أكبر

txt

توافد كبير للمواطنين فى ثانى أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب (ركن الورش الفنية) الساعة الواحدة ظهرا بورش (إعادة تدوير، أورجامي، طباعة، جداريات، رسم وتلوين، وتعليم الرسم، وصور صاحبك، وتعليم الكروشية)، وفي الثالثة ظهرا ينظم القومي لثقافة الطفل ورش طباعة على الورق، وأورجامي وتلوين فخار، وفي الرابعة عصرا تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة ورشة مجلة بعنوان الحضارة المصرية (كارت مجسم، طباعة، رسم على الوجه)، وفي الخامسة مساء تعقد مجلة علاء الدين ورشة "شخصيتك من رسمتك" للدكتورة هبة الضوي.

يُشار إلى أن الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 25 يناير الجارى وحتى 6 فبراير المُقبل تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، بمشاركة 70 دولة من مختلف أنحاء العالم و1200 ناشر مصري وعربي وأجنبي، وتم اختيار النرويج ضيف شرف المعرض لهذا العام، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا للمعرض على عالم المصريات الدكتور سليم حسن؛ ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل يعقوب الشاروني؛ ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

القاهرة الدولي للكتاب الورش التفاعلية الفعاليات والأنشطة التي تخص الطفل المناطق السياحية حكايات سيناوية

مواد متعلقة

توافد كبير للمواطنين فى ثانى أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب

80 دار نشر سورية تُشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله في يناير

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| نهاية الحكومة.. قادة سابقون بالموساد يوقعون على عريضة إقالة نتنياهو

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة