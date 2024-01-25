الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"أحلى مسا عليكى يا صفرا".. ميدو فى مرمى نيران جماهير محمد صلاح (صور)

صلاح وميدو
صلاح وميدو

شنّ عدد كبير من المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، هجومًا شديدًا على أحمد حسام (ميدو) لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق بعد سخريته من "ستوري" التي نشرها محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي عبر انستجرام.

نشر صلاح "ستوري" حيث ظهر وهو يقوم ببعض التدريبات التأهيلية في إحدى صالات التدريبات بعد عودته لليفربول من أجل البدء في برنامجه العلاجي بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

ميدو نشر تغريدة قائلاً:" يااااه التدريبات دي بنت **** أوي صعب تتعمل إلا في ليفربول".

ولقى ميدو هجومًا عنيفًا حيث رد عليه أحد المتابعين قائلاً بسخرية: "إزاي يا ميدو كان لازم يتعلم من تدريباتك اللي خلتك تعتزل وأنت 29 سنة".

ورد آخر "أحلى مسا عليكي يا صفرا".

وقال شخص آخر "كمية حقد على صلاح غير طبيعية.. سببها فشل كل لاعبي كورة القدم المصريين أن يحققوا ما حققه صلاح على مر العصور".

كان صلاح قد بعث برسالة اليوم إلى المنتقدين عبر حساباته الشخصية قال فيها: “بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنة علشان أكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية، بردو بحبها وبحب ناسهاEG.. حاولوا أكتر”.

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أحمد حسام “ميدو” محمد صلاح منتخب مصر ليفربول كأس الأمم الأفريقية

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