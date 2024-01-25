سيد محمد: الوصول لمنصة التتويج صعب.. وأسعى دائمًا للعالمية (صور)

أعرب سيد محمد، لاعب منتخب مصر بتنس الطاولة بالأولمبي، عن سعادته البالغة بعدما حقق المركز الأول اليوم خلال مشاركته في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي التي تقام في الفترة من 24 حتى 27 يناير الجاري داخل صاله حسن مصطفى بمجمع الصالات بالسادس من أكتوبر.

وتقدم لاعب منتخب تنس الطاولة بالشكر لكل من الكابتن معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة المصري والكابتن خالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس القسم البارالمبي الكابتن عصام زيدان، لما يتم تقديمه من مساندة لجميع اللاعبين من أجل حصد البطولات، إضافة لتذليل العقبات أمامنا لتحقيق الانتصارات.

وأضاف سيد محمد أن الوصول الى منصه التتويج وحصد المركز الأول ليس بالأمر اليسير، بل يحتاج بذل قصارى الجهد من لتحقيق البطولات ودائما ما كنت التزم بتعليمات المدرب والتدريب المستمر لتحقيق الهدف المنشود وتحقيق المركز الأول في بطولة من أقوى البطولات بعد التغلب على اللاعب النرويجي، والفوز عليه له طعم خاص كونه لاعب عنيد وفاز على العديد من اللاعبين العالميين المتميزين.

قال لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي أن الاستعداد للبطولة كان قوي جدًا من خلال الاهتمام باللياقة البدنية قبل اللعب على الجانب الفني تحت قيادة الكابتن حربي مدرب منتخب مصر، لذلك فأنا اهدي الفوز له.

واختتم سيد محمد لاعب انه يستعد بشكل أقوى للحصول على المركز الأول خلال المشاركة في منافسات الزوجي غدا لذات البطولة.

رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة: مصر قدوة للجميع وتتطور بشكل مستمر في استضافة البطولات الكبرى

تحدث سمير الكردي رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة البارالمبي، والنائب الأول للجنة البارالمبية العراقية عن استضافة مصر لمنافسات بطولة مصر الدولية للطاولة البارالمبية المقامة حاليًا في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وتستمر حتى 27 يناير الجاري.

وقال الكردي: “أن الاتحاد العراقي دائمًا ما يشارك في منافسات بطولة مصر الدولية، وهناك تطور كبير في تنظيم البطولة، فالفنادق والمنشآت والصالات على أعلى مستوى، كما أن مصر متصدرة بين الدول العربية والإفريقية في تنظيم البطولات، فهي تتميز بخبرة إدارية وفنية“.

أضاف:“أنه منذ أكثر من عشر سنوات تشارك العراق مع مصر في جميع البطولات التي تستضيفها، فالاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور يُعد من الاتحادات القدوة للدول العربية، وأكثر دولة عربية تستضيف بطولات تنس الطاولة هي مصر الذي لها الفضل على جميع الدول العربية“.

وعن مشاركة المنتخب العراقي في البطولة، تابع: “يشارك منتخب العراق سنويًا في بطولة مصر الدولية، وفي هذه النسخة تضم القائمة ستة لاعبين، كما تشارك بطلة آسيا الدولية نجلاء عماد صاحبة الـ 18 عام، الذين يقومون بتأهيلها لبارالمبياد باريس 2024“.

أما عن مستوى منافسات البطولة، واصل الكردي “أن مصر تنظم بطولة دولية على مستوى عالٍ قبل بارالمبياد باريس، حيث يشارك بها أبطال العالم والمنافسة قوية كثيرًا بها“.

وأكد أن “المنافسة مع مصر صعبة كثيرًا، حيث يوجد لديها قيادات إدارية على مستوى مميز، إضافة إلى توافر الخبرات، كما يقدم الشكر لمصر وللاتحاد المصري برئاسة معتز عاشور، إضافة إلى المنشآت التي يقام عليها المنافسات، فالعراق تفتخر بتنظيم مصر للبطولات“.

اختتم “أنه يشارك في البطولة عدد كبير من اللاعبين وهناك ضغط كبير في المباريات حيث تقام البطولة لمدة ثلاثة أيام فقط وهذا هو نظام البطولة ولكن اللاعبين على أعلى مستوى“.

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