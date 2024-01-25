تقرير: معلول يعتزل اللعب الدولي بعد توديع تونس أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن نية علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب تونس بعد توديع بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وودع المنتخب التونسي بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة حاليًا بكوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل من الدور الأول بعد الخسارة أمام منتخب موريتانيا بهدف دون رد.

ووفقًا لما ذكرته قناة الحوار التونسية، فإن علي معلول اعتزل اللعب دوليًا مع المنتخب التونسي بعد توديع بطولة أمم إفريقيا، والتي شارك خلالها بمباراة واحدة فقط وخسرها منتخب تونس بهدف دون رد أمام ناميبيا.

جلال القادري يرحل عن تدريب تونس بعد توديع أمم إفريقيا

وقال القادري عقب التعادل السلبي مع جنوب إفريقيا مساء الأربعاء: "قدر الله وما شاء فعل، لقد كان هدفنا واضحا وهو الوصول للدور قبل النهائي على الأقل".

وأضاف مدرب تونس عبر قناة (بي إن سبورتس) "كان لدي ثقة في تحقيق نتائج أفضل، لكن لم يحالفنا التوفيق ونتحمل المسئولية".

وبسؤاله هل مباراة منتخب جنوب إفريقيا هي الأخيرة له مع نسور قرطاج، أجاب جلال قادري "نعم هذا قراري ووفقا لتعاقدي الذي يشترط الوصول للدور قبل النهائي".

وبرر جلال قادري الخروج من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا بسبب معاناة الفريق هجوميا؛ بسبب افتقاد السرعة والحلول المهارية وتراجع معدل مشاركات اللاعبين مع أنديتهم.