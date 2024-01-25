الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد نور: فخور جدًا بتجسيدي شخصية اليوزباشي مصطفي الصياد

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية عيد الشرطة

أعرب الفنان محمد نور عن سعادته بنجاح شخصيته التي شارك فيها باحتفالية عيد الشرطة الـ72 أمام الرئيس السيسي بشخصية يوزباشي مصطفي كمال الصياد التي كانت أحد أهم الشخصيات الذين شاركوا في المقاومة الشعبية ببورسعيد.

وقال نور، في تصريحات لـ"الدستور":"عندما اختارني المخرج الكبير خالد جلال لأداء هذا الدور شعرت بسعادة كبيرة وفخر خاصةً أن هذا كان حلم لي بتجسيدي أحد الشخصيات الحقيقة وحكايات أفراد الشرطة التي لا تنتهي في توفير الأمن والأمان والدفاع عن مصرنا الحبيبة في وجه العدو، لذا وافقت على الفور دون تردد".

 احتفالية عيد الشرطة الـ72

وشارك الرئيس السيسي أمس، في احتفالية عيد الشرطة الـ72 في أكاديمية الشرطة، والذي عرض فيها عرضًا فنيًا أثناء الاحتفالية عن تضحيات أبطال الشرطة المصرية يوم 25 يناير 1952 بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم الفنانة سميحة أيوب والفنان أحمد بدير.

وقدّم النجوم الذين ظهروا في احتفالية عيد الشرطة مسرحية قد المسؤولية، والتي تتحدث عن أدوار أبطال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءا للوطن، عام 1952 في معركة الإسماعيلية، وتناولت المسرحية قصة 3 ضباط طلبوا نقلهم من القاهرة إلى الإسماعيلة، وهم صلاح ذو الفقار، مصطفى رفعت، صلاح الدسوقي، للمشاركة في معركة الإسماعيلية، فضلا عن قصة الضابط نظير دميان، الذي رصد الاحتلال البريطاني مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه، ليقتل على يد القائد البريطاني البريجادير إكسهام بمنطقة القناة، وتتحول قصته إلى ملحمة بطولية.

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