الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نجاح كبير لحملة "أغيثوا غزة" بمعرض القاهرة للكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف شيخ الأزهر د. أحمد الطيب حضور عدد كبير من المواطنين للمشاركة في حملة التبرع لأهل غزة، باليوم الأول لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ55، في أرض المعارض بالتجمع الخامس.

أغيثوا غزة

جاء هذا الحضور الكثيف من زوار المعرض تضامنًا ومساندة لأهالي غزة والشعب الفلسطيني في أزمتهم الأخيرة، وتعرضهم للعدوان الإسرائيلي الغاشم خلال الأشهر الماضية، وقال أحد موظفي الجناح ان الحملة حققت نجاحًا كبيرًا في اليوم الأول للمعرض بسبب مشاعر الشعب المصري وإحساسه بالمسئولية تجاه القضية الفلسطينية.

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بالدبكة والشال.. رواد معرض الكتاب يتفاعلون مع الأغاني الفلسطينية في أول أيامه (فيديو)

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بكلمة الأميرة متة ماريت.. افتتاح فعاليات النرويج ضيف شرف معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور، اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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