سمير فرج: مشروع سلسلة "حكايات النصر" يوثق لتاريخ أمة وحكاية شعب

أكد الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، أن مشروع سلسلة "حكايات النصر" تعد ضرورية من أجل توثيق حرب السادس من أكتوبر عام 1973، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على ذاكرة الأمة المصرية.

جاء ذلك خلال ندوة إطلاق مشروع سلسلة "حكايات النصر" اليوم الخميس على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال اللواء فرج، المشرف العام على السلسلة، إن سلسلة حكايات النصر توثق كل أحداث وبطولات نصر حرب أكتوبر عام 1973، مشددا على أهمية أن لا يضيع هذا الإرث الذي يعود إلى الشعب المصري.

وكشف اللواء سمير فرج أنه سيتم إماطة اللثام عن وثائق تعود إلى حرب أكتوبر في ذكراها المقبلة وأن هناك لجنة متخصصة تراجع ذلك، مضيفا:" نحافظ على ذاكرة الأمة المصرية ".

وأضاف أن حرب أكتوبر مر عليها ما يقرب من خمسين عاما ولابد من توثيق هذه المرحلة لأنها تاريخ أمة وتاريخ شعب، معتبرا أن نصر أكتوبر بدأ الإعداد له في أعقاب نكسة 5 يونيو عام 1967.

وأوضح أن هذه السلسلة تتناول فترة النصر وليس يوم السادس من أكتوبر فقط وإنما مرحلة بأكملها، مشيرا إلى أن السلسلة تغطي كل الأحداث الوطنية والثقافية والعسكرية لنصر أكتوبر.

ومن جانبه؛ تحدث الدكتور سيد على اسماعيل أستاذ بقسم اللغة العربية جامعة حلوان عن كتاب " مسرح انتصارات اكتوبر " والذي يتناول نشاط المسرح المصري عقب انتصارات اكتوبر ؛ مؤكدا أن هذا الكتاب يعد توثيقا لكل صغيرة وكبيرة لأول سنة لحرب أكتوبر.

حرب 6 أكتوبر ستظل ملحمة عسكرية خالدة في تاريخ العدو

وبدورها؛ تناولت الكاتبة سهى رجب في كلمتها كتابها الخاص بحرب أكتوبر والأدب العبري والذي تحدث عن معاناة الإسرائيليين بعد انتصارات أكتوبر.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لهيئة الكتاب لتنظيم هذه الندوة بمشاركة اللواء سمير فرج والدكتور سيد على إسماعيل والدكتور طارق الطاهر، مؤكدة أن حرب 6 أكتوبر ستظل ملحمة عسكرية خالدة في تاريخ العدو.

ومن جانبه؛ تناول الكاتب الصحفي طارق الطاهر الفن ودوره في التوثيق لتلك المرحلة المهمة من عمر الوطن، مؤكدا أن أهمية المشروع تعود إلى فكرة الذاكرة الوطنية.