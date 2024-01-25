مسئول أردنى: مشاركة المملكة بمعرض القاهرة للكتاب تتويج للتبادل الثقافى مع مصر

أكد مدير إدارة النشر في وزارة الثقافة الأردنية، الدكتور سالم الدهام، أن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، تأتي تتويجًا لعلاقات التبادل الثقافي الوثيق بين المملكة الأردنية ومصر.

ونوه الدهام، الذي يشغل أيضًا منصب مدير مشروع "مكتبة الأسرة" بالأردن - في تصريحٍ صحفيّ اليوم الخميس- بأن المملكة لم تتخلف يومًا عن المشاركة في أي نسخة منذ انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ تحرص دائمًا على التواجد في كل دورات هذا المعرض، مذكرًا بأن مصر اختارت المملكة ضيف شرف المعرض العام الماضي، وأقيمت فعاليات كثيرة على هامش تلك الاستضافة.

وأوضح أن مشاركة المملكة بمعرض القاهرة تتمثل في قسمين، الأول في جناح وزارة الثقافة الأردنية، والثاني جناح القطاع الخاص واتحاد الناشرين الأردنيين وما يتبعهما من دور نشر متفرقة، مشيرًا إلى وجود مجموعة متنوعة من سلاسل النشر المدعومة من الوزارة، بالإضافة إلى المجالات والدوريات.

مشاركة الأردن بمعرض الكتاب

وتابع أن الجناح الأردني بالمعرض يشهد تنوعا كبيرا، إذ إن الكتب المعروضة تطل على الثقافة العربية بأبعادها التاريخية والاجتماعية والثقافية، بجانب كتب التراث الأردني ودواوين شعر للملك المؤسس وإبداعات في القصة والرواية والشعر.

وقال المسئول بوزارة الثقافة الأردنية، إن تلك الكتب المعروضة بالجناح ليست مخصصة للبيع، حيث سنقوم بعد انتهاء المعرض باختيار الجهات التي يمكن أن يستفيد القارئ من وجود هذه الكتب فيها، وسيتم إهداؤها لها وسنركز على المكتبات العامة وعلى الجهات الرسمية.

وأضاف أنه في نهاية المشاركة كل عام يتم تقديم هذه الكتب كإهداء وخدمة للثقافة الأردنية ورغبة في أن يطلع الأشقاء العرب والمصريون على وجه التحديد على ما تنتجه المملكة من ثقافة في شتى الحقول والمعارف.

وحول التعاون الثقافي بين مصر والأردن، لفت سالم الدهام، إلى اتفاقيات التبادل الثقافي بين القاهرة وعمان، بجانب الفعاليات الثقافية التي تعقد في كلا البلدين، حيث يتبادل المثقفون المصريون والأردنيون الزيارات، لحضور عرض مسرحية، أو فيلم أو وصناعات ثقافية وأدبية وخلاف ذلك.

وأبرز كذلك استضافة مهرجان المسرح الأردني لفرق المسرح المصرية، كما أنه في مهرجان المسرح المصري التجريبي، وكذلك بمهرجان الهيئة العربية للمسرح، الذي تقام فعالياته في مصر، تحرص الأردن باستمرار على المشاركة بفضل التقارب الكبير في عناصر الثقافة وفي الوجدان وطبيعة المزاج والتكوين الاجتماعي والثقافي بين مصر والأردن.

شعب الأردن مطلع على الثقافة المصرية

واختتم بأن تلك العلاقات الثقافية المتميزة تعد امتدادا للعلاقات السياسية المتجذرة بين البلدين، فضلا عن كونها علاقة جوار، منوها بأن شعب الأردن مطلع على الثقافة المصرية سواء من خلال الدراما المصرية التي غزت كل أسرة وبيت أردني، علاوة على الجالية المصرية الكبيرة المتواجدة بالمملكة، والتي لها دور مهم في إيصال الثقافة المصرية إلى الأردن.

تقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55، مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.