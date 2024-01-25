الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعاون استراتيجي| 9 مصانع تعزز فرص الاستفادة من مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

في إطار التعاون المثمر بين شركات قطاع البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية أسندت شركة النصر للكيماويات الوسيطة NCIC إلى شركة إنبى أعمال إدارة تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة لمشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة بحضور اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك بعد النجاح الذي حققته إنبى في مساهمتها بإدارة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع القومي، والتي بدأت في عام 2016 وافتتحهما رئيس الجمهورية تباعًا في عامي 2019 و2023.

مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية 

وقع اللواء الدكتور إيهاب عبد السميع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، عقد الخدمات الفنية الاستشارية للمرحلة الثالثة من المشروع مع المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبى.

النصر للكيماويات الوسيطة

ومن جانبه، أبدى اللواء دكتور إيهاب عبد السميع تقديره وثقة شركة النصر للكيماويات الوسيطة في خبرات شركة إنبى في إدارة المشروعات، كما استعرض أوجه التعاون بين الشركتين مؤكدًا على تشجيعه بأن يشمل نشاط إنبى صناعات أخرى بالإضافة إلى الصناعات البترولية التي تعتبر الشركة رائدة فيها، كما أشاد المهندس وائل لطفي بمستوى التعاون بين الشركتين والذي أثمر عن العديد من المشروعات المشتركة.

المشروعات القومية

ويهدف مجمع الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية بالعين السخنة إلى دعم رؤية مصر 2030 من تنفيذ المشروعات القومية من أجل توسيع الرقعة الزراعية وكذلك مضاعفة القيمة المضافة للثروات الطبيعية في مصر، والمتمثلة في الغاز الطبيعي وصخور الفوسفات والحجر الجيري، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل لاسيما تلك المرتبطة بنقل التكنولوجيا لتكوين كوادر وطنية مؤهلة لإدارة مثل هذه الصروح الصناعية العملاقة.

 9 مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية

وتتكون المرحلة الثالثة من مشروع مجمع الأسمدة من 9 مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية مثل سماد DAP  والأزوتية مثل سماد اليوريا بالإضافة إلى الأمونيا والأحماض الكيمياوية الداخلة في عمليات الإنتاج مثل حامضي الكبريتيك المركز والفوسفوريك التجاري وكذلك المرافق اللازمة لعمليات التصنيع.

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وتحقق المصانع الجديدة المزمع إنشاؤها بالإضافة إلى تلك القائمة بالفعل إنتاجًا ضخمًا من الأسمدة يضمن الحفاظ على الريادة المصرية بقطاع الأسمدة ويساهم في خدمة قطاع الزراعة بمصر، وتصدير الفائض إلى نحو ٥٦ دولة، مما يجعله مشروعًا عملاقًا يساهم في تنمية موارد الدولة من العملة الصعبة ويفتح آفاقًا رحبة نحو صناعات جديدة في مصر ويتيح فرص عمل هائلة لأبناء الوطن كتفعيل واقعي لرؤية مصر 2030.

جديرٌ بالذكر أنه يتشارك في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع كل من تحالف شركتي أوهان الصينية مع بتروجت وتحالف شركتي بالسترا الإيطالية مع بتروجت أيضا. هذا ومن المتوقع أن تكون مدة تنفيذ المشروع ٤٢ شهرًا تبدأ من تاريخ دخول عقدي المقاولة حيز التنفيذ.

الأسمدة الفوسفاتية مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية قطاع البترول النصر للكيماويات شركة إنبي انبى

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