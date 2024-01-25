يحيى رياض في معرض الكتاب: التكنولوجيا داعم للمكتبات

قال يحيى رياض، مدير مكتبة القاهرة الكبرى، إن هناك مؤشرات تأتي بناء على إدارة المكتبات، لافتًا غلى أن المكتبة يجب أن يكون بها مثلث أولها الاخصائي وثانيها التقنيات وثالثها المجتمع الذي تخدمه المكتبة.

وأضاف "رياض"، خلال فعاليات ندوة "المكتبات العامة.. القوة الكاملة للعبور إلى المستقبل" والتي استضافها جناح مركز أبو ظبي للغة العربية بمعرض الكتاب، أنه لو أن المكتبة منغرسة في مشاكل المجتمع فستكون متواجدة بشكل دائم في اذهان الجمهور لانها متصلة بالمجتمعات وليست منفصلة عنها.

وتطرق "رياض" للتجنولوجيا ووسائل التواصل الاحتماعي وتأثيرهم على المكتبات، موضحا انه يمكن النظر من زاوية اخري وان التكنولوجيا، يمكن أن تكون داعم حقيقي للمكتبات من خلال اليات بعينها والهدف من التكنولوجيا هو خدمة المستفيد وتوظيف التكنولوجيا للمستفيد عندما يزور المكتبة والذي يفرق معه فقط المادة العلمية.

وتابع: المكتبة لا يصح أن تخرج من دورها الطبيعي ان لم تهتم بالدور التنموي بالطبع ستكون مشكلة بالنسبة للاقبال عليها، يجب أن يكون هناك اهتمام بالشخصيات الراحلة والمعاصرة وتعريف الأجيال والمجتمع بقضاياه مثل ذوي الهمم وغيرها.

ونوه بأن المكتبة العامة دورها يتجاوز خاصة في دعم شباب الباحثين والتسهيل على القراء في عاداتهم القرائية وغيرها اضافة للانشطة الثقافية التي تقدمها دوما وغيرها.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.