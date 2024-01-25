الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على الفوائد الصحية للتعلم الجيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت دراسة جديدة أن عدم الذهاب إلى المدرسة قد يكون ضارًا بصحتك العامة مثل التدخين أو شرب الكحول.

وسلطت الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت للصحة العامة، الضوء على كيف يمكن أن تؤدي المزيد من سنوات الدراسة إلى فرص عمل أفضل وارتفاع الدخل، وبالتالي زيادة فرص الحصول على رعاية صحية أفضل.

وقاد الدراسة مركز أبحاث عدم المساواة في الصحة العالمية التابع للجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا ومعهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن.

كلما زادت سنوات دراستك في المؤسسات التعليمية، زادت فرصك في البقاء على قيد الحياة بعد أولئك الذين قضوا وقتًا أقل في المدارس والكليات.

إن القليل من التعليم أفضل من عدم التعليم، حيث تشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين أكملوا ست سنوات من التعليم الابتدائي كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 13 في المائة تقريبًا، مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوا أي تعليم.

ووفقًا للدراسة، فإن الدراسة حتى المدرسة الثانوية تقلل من خطر الوفاة بنسبة 25 في المائة. ومن ناحية أخرى، فإن 18 عاما من التعليم قللت من المخاطر بنسبة 34 في المائة.

وقال الباحثون إن 18 عامًا من التعليم تشبه تناول كمية مثالية من الخضروات يوميًا، بدلاً من عدم تناولها على الإطلاق.

فوائد التعليم للصحة وطول العمر على المدى الطويل

الدكتور جوراف جوبتا، استشاري أول طبيب نفسي، مؤسس ومدير شركة تولاسي للرعاية الصحية، يشارك فوائد التعليم للصحة على المدى الطويل وطول العمر.

يوفر التعليم للأفراد المعرفة والمهارات اللازمة لفهم المعلومات الصحية، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن نمط حياتهم، والتنقل في نظام الرعاية الصحية.

يعد محو الأمية الصحية أمرًا بالغ الأهمية لتبني سلوكيات صحية وإدارة الحالات المزمنة والوقاية من الأمراض.

من المرجح أن يشارك الأفراد المتعلمون جيدًا في تدابير الرعاية الصحية الوقائية، مثل الفحوصات المنتظمة والتطعيمات والفحوصات،  وتساهم هذه الممارسات في الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها، مما يقلل من خطر حدوث مضاعفات وتحسين النتائج الصحية العامة.

يرتبط التعليم بخيارات أفضل لأسلوب الحياة، بما في ذلك التغذية والنشاط البدني وإدارة التوتر، ومن المرجح أن يتبنى الأشخاص ذوو مستويات التعليم الأعلى سلوكيات صحية، مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة.

يرتبط التعليم بالالتزام بشكل أفضل بالنصائح الطبية وخطط العلاج، كما  إن فهم أهمية الأدوية الموصوفة وتعديلات نمط الحياة ومواعيد المتابعة يساهم في إدارة الحالات المزمنة بشكل أفضل.

فوائد التعليم للصحة خطر الوفاة التعليم الابتدائي الكشف المبكر عن الأمراض خيارات أفضل لأسلوب الحياة إدارة التوتر النشاط البدني

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