الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طوابير على أبواب معرض القاهرة للكتاب فى ساعاته الأولى

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إقبالًا كبيرًا في يومه الأول للجمهور.

وتوافد أعداد كبيرة من مختلف الشرائح العمرية منذ الساعة العاشرة صباحًا أمام بوابات المعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك وسط تواجد أمني مكثف.

المشاركون في معرض الكتاب

وتوافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية التي حرصت على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن أعمال المعرض؛ بهدف التعرف على مختلف الثقافات العربية والأجنبية والإفريقية، حيث تحتضن الدورة الـ55، 1200 دار نشر من 70 دولة.

وانتشرت أعداد كبيرة من المتطوعين في جميع أنحاء المعرض؛ للرد على استفسارات الجمهور وإرشاد رواد المعرض وتسهيل عملية وصولهم إلى أجنحة العرض أو أماكن الندوات والفعاليات.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين؛ ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

افتتاح معرض الكتاب

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أمس الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، التى تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحمل شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من الوزراء والسفراء، وعدد من المبدعين والكتاب والإعلاميين، إلى جانب هيلدا كليمتسدال، سفيرة دولة النرويج بالقاهرة، ويقدم معرض القاهرة الدولى للكتاب خدمات لزواره ومنها خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، ومسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، واستراحات للجمهور، وأماكن للخدمات.

معرض القاهرة الدولى معرض الكتاب أعمال المعرض النرويج أدب الأطفال مصطفى مدبولى

مواد متعلقة

"اليونيسف" تعرّف بأهمية الحفاظ على المناخ فى معرض الكتاب

زحام شديد على بوابات معرض الكتاب فى اليوم الأول (صور)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة