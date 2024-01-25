طوابير على أبواب معرض القاهرة للكتاب فى ساعاته الأولى

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إقبالًا كبيرًا في يومه الأول للجمهور.

وتوافد أعداد كبيرة من مختلف الشرائح العمرية منذ الساعة العاشرة صباحًا أمام بوابات المعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك وسط تواجد أمني مكثف.

المشاركون في معرض الكتاب

وتوافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية التي حرصت على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن أعمال المعرض؛ بهدف التعرف على مختلف الثقافات العربية والأجنبية والإفريقية، حيث تحتضن الدورة الـ55، 1200 دار نشر من 70 دولة.

وانتشرت أعداد كبيرة من المتطوعين في جميع أنحاء المعرض؛ للرد على استفسارات الجمهور وإرشاد رواد المعرض وتسهيل عملية وصولهم إلى أجنحة العرض أو أماكن الندوات والفعاليات.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين؛ ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

افتتاح معرض الكتاب

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أمس الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، التى تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحمل شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من الوزراء والسفراء، وعدد من المبدعين والكتاب والإعلاميين، إلى جانب هيلدا كليمتسدال، سفيرة دولة النرويج بالقاهرة، ويقدم معرض القاهرة الدولى للكتاب خدمات لزواره ومنها خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، ومسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، واستراحات للجمهور، وأماكن للخدمات.