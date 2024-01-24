الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الداخلية بمناسبة ذكرى عيد شهداء الواجب والوطن الشرطة وثورة 25 يناير.

وقال الحزب في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن بلادنا تستعيد ذكرى تاريخ يخلد دور رجالًا تصدوا ببسالة ضد احتلال الإنجليز الغاشم وما زالوا يقدمون التضحيات حفاظًا علي الجبهة الداخلية للبلاد، جنبًا إلى جنب مع قواتنا المسلحة والأجهزة المعنية.

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وأكد الحزب، أن مصر الأبية الصامدة أمام كافة التحديات والأزمات بفضل شعبها وشبابها وأبطالها من الشرطة والجيش هما سياج الأمن وصمام الأمان؛  ووجه الحزب تحية لكل روح وشهيد قدم نفسه فداء لبلادنا العزيزة حالما بالوصول لمصر اللى بنحلم بيها.

كما أرسل الحزب برقيات تهنئة بهذه المناسبة الطيبة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والأجهزة المعنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

المصريين الأحرار السيسي الداخلية ثورة 25 يناير التضحيات

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