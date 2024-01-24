الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبطال فيلم "عادل مش عادل" يتبرعون لأهل غزة بتكاليف العرض الخاص

أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى

أعلن صنّاع وأبطال فيلم "عادل مش عادل" للفنان أحمد الفيشاوي وغادة عادل، بجانب نخبة كبيرة من نجوم الفن، عن إلغاء العرض الخاص للفيلم، والتواجد مع الجمهور في دور العرض السينمائية لمشاهدة الفيلم دون أي عروض خاصة.

وقرر صنّاع وأبطال فيلم "عادل مش عادل"، التبرع بجميع تكاليف العرض لصالح أهالي غزة، نتيجة العدوان الغاشم الذي وقع عليهم على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، طوال أكثر من 100 يوم عدوان عليهم بعد الـ7 من أكتوبر، وحركة طوفان الأقصي التي قامت بها كتائب القسام.

فيلم "عادل مش عادل"

 "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و"45 يوم"، ويستعد الفنان أحمد الفيشاوي لخوض تجربة سينمائية جديدة بالتعاقد على فيلم "بنقدّر ظروفك" في الفترة المقبلة.

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