الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديانج أساسيًا.. تشكيل مباراة مالى وناميبيا فى أمم إفريقيا 2023

منتخب مالي
منتخب مالي

أعلن إريك شيل، المدير الفني لمنتخب مالي، وكولين بنجامين المدير الفني لمنتخب ناميبيا التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 4 نقاط بينما يأتي المنتخب الناميبي ثالثًا برصيد 3 نقاط.

ويتواجد أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب مالي.

وجاء تشكيل منتخب مالي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا.

خط الدفاع: هاماري تراوري – بو بكر كوياتي – سيكو نياكاتي – أمادو دانتي.

خط الوسط: لاسانا كوليبالي – أليو ديانج – أمادو هايدارا – كاموري دومبيا.

خط الهجوم: سيكو كوياتا – لاسين سينايوكو.

أما تشكيل منتخب ناميبيا فيعتمد المدير الفني للفريق على بيتر شالوليلي مهاجم ماميلودي صن داونز في قيادة هجوم الفريق.

وجاء تشكيل منتخب ناميبيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: لويدت كازابوا.

خط الدفاع: ريان نيامبا – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو.

خط الوسط: برنس تيجويزا – أبسالوم ليمبوندي – بيتروس شيتيمبي – أبروسيوس بيتروس.

خط الهجوم: بيتر شالوليلي – ديون هوتو.

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