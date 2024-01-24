الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لمتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما فى الجيزة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة زوج بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات نشبت بينهما، في منشأة القناطر.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 5187 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أنه في يوم 28 مايو 2023 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة، قتل المجني عليها "هـ. ل" - عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إثر اعتياده إرغامها على الإنفاق عليه، ونشب الخلاف بينهما لإلقائها المال في وجهه، ما أثار حفيظته واحتدم في نفسه قتلها.

وأوضح أمرالإحالة أن المتهم  كال لها عدة ضربات بعدها لكمها وركلها حتى خارت قواها ولم تقدر على مقاومته، فما كان منه إلا أن استكمل عدوانه فأمسك بغطاء رأس النسائي- إيشارب- وأحكمه حول رقبتها قاصدًا إزهاق روحها، محدثًا إصابتها وما نتج عنه من سد للمسالك الهوائية وتوقف بوظائف التنفس والموصوفة بتقرير مصلحة الطلب الشرعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات جنوب الجيزة زوج السجن المؤبد قتل زوجته خلافات منشأة القناطر

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