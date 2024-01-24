الأربعاء 24 يناير 2024
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مصر

وزيرة البيئة تشيد ببائع أسماك

إنقاذ سلحفاة خضراء مهددة بالانقراض بمدينة رأس البر في دمياط

جريدة الدستور

نجحت وزارة البيئة من خلال إدارة محمية اشتوم الجميل وبالتعاون مع أحد أصحاب محال بيع الأسماك فى إنقاذ سلحفاة خضراء ومهددة بخطر الانقراض بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

ياسمين فؤاد: يتم نقلها لمركز رعاية السلاحف بمحمية أشتوم الجميل لرعايتها وترقيمها قبل عملية الإطلاق

وورد بلاغ إلى قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة يفيد بقيام أحد المحال التجارية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط بعرض سلحفاة بحرية بالمخالفة لقانون البيئة  رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على  الكائنات المهددة بالانقراض بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.
 
وفور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من محمية أشتوم الجميل والتوجه إلى المحل المبلغ عنه لإنقاذ السلحفاة وفي مفاجاة غير متوقعة عند الوصول الي المحل المذكور تبين للجنة أن البائع هو أحد حماة السلاحف ويكرس حياته لإنقاذها حيث أنه يقوم بشراء  السلاحف من الصيادين ثم يقوم بعد ذلك بإطلاقها في البحر المتوسط وأنه على قدر كبير من المعرفة بحماية السلاحف وكيفية الحفاظ عليها.
 
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم إجراء القياسات المطلوبة للسلحفاة، حيث تبين أنها خضراء ومهددة بالانقراض وقد تم نقلها الي مركز إنقاذ السلاحف البحرية في محمية أشتوم الجميل لرعايتها والتأكد من سلامتها وقدرتها  على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية وترقيمها بالكود المصرى قبل عملية إطلاقها في احد شواطئ البحر المتوسط.
 
وأشادت وزيرة البيئة ببائع الأسماك وقيامه بإنقاذ السلاحف وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية وبنجاح برامج الوزارة فى نشر الوعى بأهمية دور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.

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وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين  بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع  فى تلك الكائنات على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.

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