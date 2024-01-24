"النصوص المسيحية" وميراث الحكمة.. إصدارات "باناريون" بمعرض الكتاب

يشارك مركز باناريون للتراث الآبائي القبطي، في فعاليات النسخة "55" من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024م، بعدد من المؤلفات الجديدة.

ومن أحدث مؤلفات مركز"باناريون للتراث الآبائي"، كتاب “النصوص المسيحية ”وكتاب “ ميراث الحكمة” وكتاب “نقدم لك من الذي لك”، مع الإصدارات السابقة التي أعدها الباحثين بالمركز.

ويسعى مركز باناريون إلى إصدار مؤلفات تاريخية وتراثية، ولاهوتية، تثري المكتبة المسيحية، والباحثين في مجال التراث الآبائي القبطي، ولطلاب الكليات الإكليركية، والمعاهد اللاهوتية.

وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2024 في نستخة الـ"55|"، غدًا الخميس، خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

افتتاح معرض الكتاب 2024

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد تفقدت اللمسات النهائية لتجهيزات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قبيل افتتاحه اليوم، إذ يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

من المقرر أن يستمر العمل في معرض الكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

ويمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية عبر الرابط من هنا واتباع عدد من الخطوات؛ وهي كالتالي:

- اختيار أيقونة شراء تذكرة.

- اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في إنشاء حساب على موقع المعرض.

- إدخال رقم تليفونك المحمول.

- تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه من المعرض.

- الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان - كارت ميزة - أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).