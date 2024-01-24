أحمد راغب: الحوار الوطنى دواء للمشاكل والإصلاح السياسى هو الهدف (فيديو)

تحدث أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عن أهمية الحوار الوطني كآلية لمواجهة بعض المشاكل التي تعاني منها البلاد، مؤكدًا أنه لا يعتبر بديلًا عن المؤسسات الطبيعية وإنما مؤقتًا وعاجلًا لظروف خاصة.

وأوضح راغب، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أن الحوار الوطني يقوم على أساس الإصلاح السياسي، الذي يعتبر المدخل الأساسي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه أمر حتمي وضروري ومقبول من قبل أي عاقل يريد التقدم إلى الأمام.

وأشار "راغب" إلى أن الحوار الوطني هو رسالة ودواء للمجتمع، وأنه يهدف إلى تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق السياسي والاستقرار الأمني والتنمية الشاملة.