الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون: دمرنا أكثر من 25 منشأة إطلاق صواريخ للحوثيين

البنتاجون
البنتاجون

أعلن البنتاجون، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة دمرت أكثر من 25 منشأة إطلاق صواريخ الحوثيين، وأكثرمن 20 صاروخا في اليمن منذ أن بدأت ضرباتها في البلاد في وقت سابق هذا الشهر.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن نيران القذائف الصاروخية الفلسطينية هي السبب المحتمل للانفجار الذي أدى إلى انهيار مبنيين مما أسفرعن مقتل مجموعة من الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، وأن “فرقة مسلحة فاجأت القوة بنيران آر بي جي”. 

وأصاب الصاروخ الأول أحد المباني التي تم وضع المتفجرات فيها، وقال الأدميرال دانييل هاغاري للصحفيين في تل أبيب: "الضربة أدت على ما يبدو إلى الانفجار الذي تسبب في انهيار المبنى والمبنى المجاور له".

 

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اليمن الولايات المتحدة البنتاجون الحوثي ضربات صورايخ

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