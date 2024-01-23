الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الرئاسة: علاقات مصر وروسيا تاريخية وقوية ومتجددة مع الزمن والظروف

المتحدث الرسمي باسم
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية ومتجددة مع الزمن والظروف، لافتا إلى أن هناك روابط كثيرة تربط بين الشعبين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العلاقات تأتي في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين، مؤكدًا أن مصر الآن دولة مستقرة وقادرة على حماية مصالحها مع الجميع بنفس القدرة والجدية.

 وتابع، أن علاقات مصر مع دول العالم تتسم بالتوزان والإخلاص والاحترام المتبادل لتحقيق مصالح الشعوب وعدم التدخل في شئون الآخرين، مشيرًا إلى أن مصر الآن عضو في مجموعة البريكس، وأن هذا التجمع سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية للدولة المصرية وزيادة التبادل التجاري وتبادل العملات وأشياء أخرى.

علاقة مصر مع جميع الدول قوية

وأكد أن علاقة مصر مع جميع الدول قوية، وأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين ممتازة وتتسم بالتوازن وهو الأمر الذي يعكس مكانة مصر حاليا، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على حماية مصالحها والحفاظ على أمنها، ودعم أشقائها حال طلب منها.

وأوضح أن مصر دولة لا تعتدي على أحد وداعية دائمًا للسلام والعلاقات الطيبة، وأن طريق التعاون هو الأفضل للسلام دون أي تهديد من أحد.

رئاسة الجمهورية العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية متجددة الزمن والظروف مستقرة حماية مصالحها

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز": علاقات وطيدة ومتجذرة جمعت بين مصر وروسيا

أستاذ علوم سياسية: حضور بوتين افتتاح الضبعة يعزز التعاون المشترك بين مصر وروسيا

خبير اقتصادي: 4.7 مليار دولا حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا

دار الكتب تحتفل بذكرى بدء العلاقات بين مصر وروسيا

ممثلو مجتمع الأعمال يكشفون الأثار الايجابية للمقايضة بين مصر والهند وروسيا

كاتب صحفى: هناك علاقات تاريخية بين مصر وروسيا منذ عشرات السنوات

الأكثر قراءة

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

بعد تحذير "الصحة العالمية".. تاج الدين يكشف حقيقة ظهور وباء "إكس" العالمى

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار