متحدث الرئاسة: علاقات مصر وروسيا تاريخية وقوية ومتجددة مع الزمن والظروف

قال المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية ومتجددة مع الزمن والظروف، لافتا إلى أن هناك روابط كثيرة تربط بين الشعبين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن العلاقات تأتي في إطار الاحترام المتبادل بين البلدين، مؤكدًا أن مصر الآن دولة مستقرة وقادرة على حماية مصالحها مع الجميع بنفس القدرة والجدية.

وتابع، أن علاقات مصر مع دول العالم تتسم بالتوزان والإخلاص والاحترام المتبادل لتحقيق مصالح الشعوب وعدم التدخل في شئون الآخرين، مشيرًا إلى أن مصر الآن عضو في مجموعة البريكس، وأن هذا التجمع سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية للدولة المصرية وزيادة التبادل التجاري وتبادل العملات وأشياء أخرى.

علاقة مصر مع جميع الدول قوية

وأكد أن علاقة مصر مع جميع الدول قوية، وأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين ممتازة وتتسم بالتوازن وهو الأمر الذي يعكس مكانة مصر حاليا، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على حماية مصالحها والحفاظ على أمنها، ودعم أشقائها حال طلب منها.

وأوضح أن مصر دولة لا تعتدي على أحد وداعية دائمًا للسلام والعلاقات الطيبة، وأن طريق التعاون هو الأفضل للسلام دون أي تهديد من أحد.