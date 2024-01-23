الثلاثاء 23 يناير 2024
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مصر

"الزراعة": توفير اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بتخفيض 25% عن السوق

د. عادل عبدالعظيم
د. عادل عبدالعظيم

عادل عبدالعظيم: استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور قليلة استهلاك المياه لزيادة الإنتاج

أكد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المركز سيوفر لحوما ودواجن وسلعا غذائية بـأسعار مخفضة للمواطنين خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عليهم، في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالزراعة.

توفير السلع الغذائية

وقال "عبدالعظيم" في تصريح لـ"الدستور" إن مركز البحوث الزراعية سيقدم منتجات من بيض المائدة والأسماك والأرز وعسل النحل وزيت الزيتون بأسعار تقل عن السوق بنسبة 25%، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على إعداد قيادات جديدة من شباب الباحثين لنقل الخبرة لهم لتحمل المسئولية مستقبلا بجانب للتعاون الأكاديمي مع الجامعات والمعاهد البحثية والتعليمية والمنتجين للتدريب على البحث التطبيقي التي تخدم قطاع الزراعة.

وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية يعمل على مراعاة توافق الأبحاث الزراعية مع استراتيجية الدولة وحل المشكلات الزراعية خاصة مناطق استصلاح الأراضي الجديدة لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية، والتي تتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه، وأيضا مكافحة الأمراض والآفات ومواجهة ملوحة التربة والجفاف والتدهور والتصحر، وكذلك الاهتمام بالتحسين الوراثي للسلالات وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأضاف "عبدالعظيم" أن المركز سيعمل أيضا على إنتاج خامات جديدة من الأعلاف، وكذلك الأبحاث التي تسهم في الحصر التصنيفي والخريطة المحصولية الموافقة مع ظروف التربة والتغيرات المناخية والميزة التنافسية بجانب التركيز خلال الفترة المقبلة على الدراسات الاستباقية، وكذلك الاهتمام بالأبحاث التطبيقية في مجال الإرشاد الزراعي واتباع ممارسات زراعية جديدة تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه.

وأوضح أنه يجرى حاليا عقد لقاءات مع مديري المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية الذين حصلوا على جواز دولية للتأكد من أهمية دورهم خلال المرحلة المقبلة، حيث إن الزراعة أصبحت في مقدمة أولويات الدولة فإنها شهدت نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نظرا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

-الزراعة توفير اللحوم والدواجن والسلع الغذائية مزارع المركز بتخفيضات داعش

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