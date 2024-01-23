لو عاندنا نقدر نفوت.. لاعبو المنتخب يرفعون"عودة الأمل" في الأدوار الإقصائية

"يولد الأمل من رحم المعاناة"، هكذا قالوا قديمًا، في محاولة لتغيير الواقع وتحقيق الأهداف الصعبة بعد عودة الأمل من جديد لمنتخب مصر الأول في مشوار “الكان 2023”.

ربما كان ذلك هو ما بداخل كل لاعب فى صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، الذى تأهل لدور الـ16 من بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار بصعوبة بالغة، لم تحدث مثلها فى تاريخ الفراعنة على مدار المشاركات فى بطولات افريقيا منذ عام ١٩٥٧ وحتى هذه النسخة .

وحجز منتخب مصر مكانة بين منتخبات دور الـ16، كوصيف للمجموعة الثانية، بثلاث نقاط من ثلاث تعادلات، جميعها بنتيجة ٢-٢، الأمر الذى جعل القلق يتسلل إلى قلوب الجميع بسبب اهتزاز مرمى محمد الشناوى 6 مرات خلال مباريات الدور الأول .

ولا شك أن لسان حال جميع لاعبى الفراعنة، يقول أن القادم افضل، وأن هناك رغبة لدى الجميع فى تصحيح المسار وتقديم الافضل لتحسين الصورة أمام الجماهير المصرية وهو ما ظهر جليًا، فى تصريحات أحمد حجازى قائد منتخب مصر عقب مباراة الرأس الاخضر التى انتهت بالتعادل ٢-٢ وكذلك تصريحات محمود حسن تريزيجية الحاصل على جائزة أفضل لاعب فى المباراة .

ورفع لاعبو الفراعنة شعار “عودة الأمل” والتأهل من الباب الضيق، ليكون بمثابة الحافز أمام اللاعبين فى تحسين الأداء والنتائج خلال مباريات الادوار الإقصائية.

وتمنى الجماهير المصرية نفسها بتغير الامور داخل صفوف المنتخب الوطنى، وتكرار تجربة البرتغال فى بطولة أمم اوروبا 2016 عندما تمكن أصدقاء النجم كريستيانوا رونالدو، من العودة من بعيد بعد التأهل ضمن أفضل ثوالث للمجموعات واستمرت تعادلات البرتغال والتفوق بضربات الجزاء على المنافسين فى الأدوار الإقصائية، حتى المباراة النهائية .