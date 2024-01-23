الأمم المتحدة: تدهور الأوضاع فى مستشفيات خان يونس وسط قصف مكثف

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في مستشفيات منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة تدهور مع اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) اليوم الثلاثاء: "تفيد التقاريرأن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل ومقر الإسعاف، مع استمرار القتال العنيف في المنطقة، بمن في ذلك عشرات الضحايا".

وأضافت أن "13 ألف نازح لجأوا إلى مستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لم يتمكنوا من المغادرة".

المجال الإنساني



ونقل مكتب تنسيق الشئون الإنسانية عن شركاء في المجال الإنساني قولهم إن الأشخاص في المنطقة المجاورة وفي منطقة الخير شرق المواصي فقدوا إمكانية الوصول إلى المرفق الصحي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه حاصر خان يونس وأصدر تعليماته للمدنيين بمغادرة عدة مناطق والتحرك نحو الساحل، الذي وصفه لشبكة CNN بأنه "أكثر أمانًا".

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، عن أن الطرق المؤدية إلى مستشفى الأمل أغلقت بسبب إطلاق النار المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي في خان يونس. وأشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حددته شبكة CNN إلى أن الطرق المؤدية إلى مستشفى ناصر - على بعد حوالي 2 كيلومتر (1.2 ميل) - كانت مغلقة أيضًا منذ وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وبشكل منفصل، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في غزة إن أحد ملاجئها في منطقة خان يونس تعرض للقصف. "قُتل ما لا يقل عن 6 نازحين وأصيب عدد أكبر بجروح خلال القتال العنيف حول الملجأ".

وقال مدير الوكالة، فيليب لازاريني، على موقع X (تويتر سابقًا): "إن الموظفين والمرضى والنازحين المذعورين محاصرون الآن داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف".