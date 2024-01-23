الجيش السوداني ينفي الاجتماع مع ميليشا "الدعم السريع" في القاهرة

نفى الجيش السوداني ، اليوم الثلاثاء، حضور الاجتماع التي دعت اليه منظمة بروميدشن الفرنسية للمشاركة في ورشة بالقاهرة ولقاء ميليشا قوات الدعم السريع المتمردة.

وبحسب الصفحة الرسمية للجيش السوداني، فقد تواترت ببعض وسائل الإعلام أنباء عن تلقي القوات المسلحة دعوة من منظمة بروميدشن الفرنسية للمشاركة في ورشة بالقاهرة تتعلق بدارفور مع الحركات الموقعة على إتفاق جوبا وممثلين لمليشيا آل دقلو الإرهابية.

واضاف البيان توضح القوات المسلحة أنها غير معنية بهذه الورشة ولم تتلقى أي دعوة رسمية تتعلق بهذه الفعالية ولم تسمع بها إلا من خلال الوسائط.



المجلس يضيف ستة كيانات إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

وفي سياق متصل، اعتمد المجلس اليوم إجراءات تقييدية ضد ستة كيانات، نظرا لخطورة الوضع في السودان، في ظل استمرار الحرب في السودان ومواهة الجيش السوداني لتمر ميليسشا الدعم السريع.

وتشمل القوائم الجديدة الأولى داخل النظام السوداني ستة كيانات مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار، والانتقال السياسي في السودان.

تخضع الكيانات المدرجة لتجميد الأصول، ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو لمصلحتهم.