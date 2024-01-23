الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدء أعمال المؤتمر الدولي الـ 71 لتكنولوجيا الزراعة والبيئة المتطورة بفيينا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

بدأت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة النمساوية فيينا، أعمال المؤتمر الدولي الـ 71 لتكنولوجيا الزراعة والبيئة المتطورة، وتستمر أعماله حتى الأول من فبراير المقبل.

وذكر بيان لوزارة الزراعة النمساوية، اليوم، أن المؤتمر هو أكبر حدث للمعلومات والمناقشات الزراعية في النمسا، ويعقد للمرة الحادية والسبعين بمشاركة دولية واسعة، تحت شعار (نحن نعيش الابتكار الجديد.. المزارعون بين أمن العرض وضغط الأسعار والأهداف المناخية).

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وأشار البيان إلى أن المؤتمر يعقد حضوريا وعبر الإنترنت، بمشاركة خبراء زراعة وقيادات محلية في فيينا والولايات الفيدرالية.

يشار إلى أن المؤتمر يركز على مخاطر تغير المناخ وأثرها السلبي الواسع على الزراعة، وكيفية تطويع التكنولوجيا في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية إلى جانب دعم المزارعين وحل مشكلاتهم.

العاصمة النمساوية فيينا المؤتمر الدولي تكنولوجيا الزراعة البيئة المتطورة الأهداف المناخية خبراء زراعة

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