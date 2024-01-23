الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. ضعف المياه بالأدوار العليا بالمنشأة فى سوهاج

ضعف المياه
ضعف المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينة المنشأة يومى الأربعاء والخميس الموافق ٢٤ و٢٥ يناير  ٢٠٢٤  فى تمام الساعة التاسعه صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا ولمدة 3 ساعات؛ صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل المروقات بمحطة مياه المنشأة المرشحة السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg، وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

المرشحة السطحية غسيل المروقات بمحطة مياه ضعف المياه المنشآت باعمال غسيل

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