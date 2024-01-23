لجنة سيدات الأعمال بغرفة القاهرة تستعد لعيد الأم بمعرض " ست الحبايب"

عقدت لجنة سيدات الأعمال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا اليوم، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، من بينها الاستعداد لتنظيم معرض " هدايا ست الحبايب" بمناسبة موسم عيد الأم القادم.



وقالت الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس اللجنة إن المعرض هدفه “ دعم المواطنين وتنشيط حركة التجارة وتشجيع بيع المنتجات المصرية بما يعود بالفائدة على تجار القاهرة”.



وجاء اجتماع اللجنة اليوم، بحضوراللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة التجارية القاهرة ورئيس لجنة المعارض، وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد وعضو لجنة المعارض، وأشرف الشيمي سكرتيرعام الغرفة وعضو لجنة سيدات الأعمال، وعدد كبير من أعضاء لجنة سيدات الأعمال بغرفة القاهرة.



وتضمنت المناقشات تبادل الآراء حول الاستعداد للمعرض والتخصصات التي يشملها، التي من بينها "هدايا - أدوات منزلية - اكسسوارات - ملابس - أحذية وشنط - تجميل وعناية بالبشرة - مشغولات يدوية - حرف تراثية - منتجات بلاستيكية".



وأعلنت لجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد دعمها الكامل للجنة سيدات الأعمال من خلال تخصيص أماكن مناسبة لها في المعارض التي تنظمها الغرفة.



ومن ضمن أهداف المعرض دعم المستهلك بتلبية احتياجاته داخل المعرض بمناسبة الاحتفال بعيد الأم بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها خارج هذا المعرض، وهو ما يعتبر دورًا مجتمعيًا مهمًا تقوم به لجنة سيدات الأعمال في أولى المعارض التي تنظمها ضمن خطة العمل التي ستقوم بتنفيذها خلال المرحلة القادمة، والتي تتضمن تنوعًا في الأدوار الاقتصادية والمجتمعية.



ويدعم المعرض المواطنين بتوفير الوقت والجهد بوجود عدد من منافذ بيع الهدايا والأدوات المنزلية بمناسبة عيد الأم في مكان واحد وبتخفيضات خاصة.