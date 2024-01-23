غرفة الصناعات الكيماوية: مصر لديها اكتفاء من الورق الصحي.. وننتج 3 ملايين طن سنويًا

قال المهندس مصطفي عبيد، نائب رئيس شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية، إن صناعة الورق في مصر تواجه تحدي كبير خلال الفترة الحالية وهو ارتفاع أسعار الخامات، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الخامات إلا أن أسعار الورق ثابتة ولا تشهد ارتفاع في الأسعار.

وأوضح عبيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حجم إنتاج مصر من الورق يصل إلى 3 ملايين طن سنويًا، لافتًا إلى أن ورق التصوير والكتب الأن به عجز، مشيرًا إلي أن مصر تصدر عدد كميات كبيرة من الورق الصحي، وورق الكرتون والورق البني المضلع، بالإضافة إلى الورق الذي يدخل في عملية التصدير خاصة الفاكهة والخضراوات.

وطالب بضرورة إحجام عدد المصانع التي تعمل في صناعة الورق، حيث أن هناك عدد كبير من المصانع الآن والتي أصبحت أكبر من احتياج السوق المحلي، فيجب البدء بالمصانع والقطاعات التي يكون لها أهمية حيث أن مصر لديها تكدث في الأنتاج في بعض الأنواع.

وأشار إلى أن الورق الصحي المستورد يضر بالمنتج المصري، حيث أن عدد كبير من المستوردين يقوم باستيراد درجات رديئة من الورق الصحي ويتم طرحه في الأسواق علي أنه درجة أولى، ولكن في الحقيقة هي أنواع غير جيدة وتنافس المنتج المصري فقط، حيث أن تلك الأنواع التي يتم استيرادها لا تقل في الجودة عن المنتج المصري المطروح بالأسواق.

مصر تستورد نحو 20% من ورق الكرتون

وأضاف عبيد أن مصر تستورد نحو 20% من ورق الكرتون، فيما يتم إنتاج 80% محليًا، وتبلغ حصة الاستيراد في ورق الكتابة (كراسات وكشاكيل) حوالى 40%، ورغم استيراد 100% من ورق الصحف، إلا أن الورق الصحي يتوافر محليًا بنسبة 100%، يتم إنتاج نحو 95% من ورق التعبئة والتغليف محليًا، في حين يتم استيراد الباقي.