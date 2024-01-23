الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إنشاء فرع توثيق عقاري بقرية العزيزية بالشرقية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

شرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل رقم 250 لسنة 2024 بإنشاء فرع للتوثيق العقاري باسم فرع توثيق بريد قرية العزيزية يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المحلة لــه ولائحته التنفيذية ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 10777لسنة 2016 بشأن فصل مأمورية الشهر العقاري بمنيا القمح عن فرع توثيق منيا القمح ليكون كل منهما مستقلا باختصاصاته ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 21/2023 /11.

ونص القرار علي إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق بريد قرية العزيزية يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق ويكون مقره داخل مكتب بريد قرية العزيزية قسم شرطة منيا القمح محافظة الشرقية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيا أو نوعيًا، على أن يعمل الفرع ثلاثة أيام هي الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

الجريدة الرسمية المستشار عمر مروان وزير العدل كتب الشهر العقاري والتوثيق

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