الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابى انفجار أنبوبة فى مطعم بالغردقة

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز

انتقل فريق من النيابة العامة للاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بالغردقة
وطالبت النيابة بسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 أصيب 4 أشخاص، الإثنين، اثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بمطعم فى شارع المدارس وسط مدينة الغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بمطعم، على الفور تم الدفع بسيارات الدفاع المدني والإسعاف لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق، وتم تنفيذ عمليات التبريد.

 

تبين إصابة كلا من: بيتر نادر 14 سنة مصاب بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالوجه والظهر والساقين والذراعين، نادر سليم عازر 42 سنة مصاب بحروق من الدرجة الأولى بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، محمد أحمد شوقي 43 سنة مصاب بحروق من الدرجة الأولى بالوجه وكدمة بالذراع الأيمن، عبد الباسط عبد الصمد مراد 25 سنة مصاب بحروق من الدرجة الأولى من الجهه اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعاف والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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