الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقتل وإصابة 20 ضابطًا إسرائيليًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس

جريدة الدستور

أكد مصادر إسرائيلية، مقتل وإصابة 20 ضابطًا وجنديًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

في السياق، ذكر موقع أكسيوس، اليوم الاثنين، أن إسرائيل قدمت اقتراحا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، من خلال وسطاء قطريين ومصريين، يتضمن وقف القتال شهرين في إطار اتفاق متعدد المراحل.

وأضاف التقرير نقلا عن مسئولين إسرائيليين، أن الاتفاق سيتضمن كذلك إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة.

مقتل وإصابة 20 ضابط تفجير مبنين انهيار ثالث قوات إسرائيلية خان يونس قطاع غزة

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