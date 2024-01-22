الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. منتخب مصر يسيطر ويهدد الرأس الأخضر

مصر
مصر

مرت 15 دقيقة من الشوط الأول، في لقاء مصر ضد الرأس الأخضر المقام مساء اليوم في الجولة الأخير من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.


الدقيقة 3 بدأها منتخب مصر سريعًا، بركلة حرة مباشرة لمنتخب مصر على يمين منطقة جزاء كاب فيردي، نفذت بتمريرة قصيرة لعمر مرموش، لكن الأخير فقد الكرة تحت الضغط الدفاعي القوي.


وعاد مصطفى محمد بكرة خطيرة بالدقيقة 12، برأسية قوية من عرضية محمد هاني لكنها مرت فوق مرمى كاب فيردي.


وسدد إمام عاشور بالدقيقة 14 كرة من خارج منطقة الجزاء، لكن تصدى لها حارس مرمى الرأس الأخضر.


تشكيل منتخب مصر.. زيزو ومرموش ومصطفى محمد يهاجمون الرأس الأخضر

 

 

وفضل فيتوريا خوض المباراة بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، من خلال الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى الوسط ومثلهم فى الهجوم، بالإضافة إلى الرباعى الدفاعى، لتصبح خطة فيتوريا فى تلك المباراة 4/3/3.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هاني-محمد عبدالمنعم– أحمد حجازى– أحمد فتوح

خط الوسط: حمدى فتحى– مروان عطية– إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو– عمرمرموش– مصطفى محمد

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على نظيره الرأس الأخضر حتى يضمن التأهل المباشر لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا، كثانٍ للمجموعة الثانية بصحبة الرأس الأخضر الذى حسم تذكرة المركز الأول.

ويتواجد محمد صلاح نجم الفراعنة فى مدرجات استاد فيليلكس هوفويت بوانيى لمتابعة المباراة، قبل مغادرة كوت ديفوار فى طريقه إلى إنجلترا لاستكمال رحلة علاجه مع ليفربول.

 

 

مصر الرأس الأخضر كأس أمم إفريقيا مصطفى محمد إمام عاشور

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تشكيل منتخب مصر.. زيزو ومرموش ومصطفى محمد يهاجمون الرأس الأخضر

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