الاستعلامات: أى تحرك إسرائيلى تجاه احتلال محور فيلادلفيا تهديد خطير وجدى للعلاقات المصرية الإسرائيلية

أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، بشكل "صارم" أن أي تحرك إسرائيلي في اتجاه احتلال محور فيلادلفيا سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات إن إمعان إسرائيل في تسويق الأكاذيب محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر.

وأضاف: "أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر شاحنات المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح "لغو فارغ" و"مثير للسخرية".

وتابع: "السلطات الإسرائيلية تقوم بتفتيش كافة الشاحنات قبل دخولها إلى قطاع غزة، ويتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمات الأمم المتحدة".