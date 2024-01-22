الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ثنائي الأهلي يخططان للهرب من بيراميدز قبل غلق باب القيد

بيراميدز
بيراميدز

مازال مصير رمضان صبحي وعبدالله السعيد، جناحي نادي بيراميدز من الاستمرار مع الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة من عدمه غامضا جدا.

وبعد ارتباط اسم صبحي والسعيد، بالرحيل عن صفوف السماوي المرحلة القادمة، لرغبة كلاهما في خوض تجربة جديدة، حيث يريد صبحي تجربة الاحتراف الخارجي مجددا، بينما يتمسك قائد الفريق السعيد، بإنهاء مسيرته الكروية، في المستطيل الأخضر ، داخل صفوف نادي الزمالك، طمعا في تحقيق الألقاب والبطولات، التي غاب عنه منذ رحيله عن الأهلي.

وما بين ذاك وذلك، يخطط ثنائي الأهلي السابقين رمضان صبحي وعبدالله السعيد، للرحيل نهائيا عن صفوف بيراميدز، في أقرب وقت ممكن وتحديدا قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

ولعب عبدالله السعيد وشريف إكرامي لاعبي القلعة الحمراء السابقين، دورا حاسما في اقناع رمضان صبحي جناح المارد الأحمر آنذاك بالانتقال لبيراميدز.

كان رمضان صبحي انضمام لصفوف بيراميدز في صيف 2020، رفقه شريف إكرامي، سبقه عبدالله السعيد في يناير 2019.

هل يرحل رمضان صبحي من بيراميدز لآجل الزمالك؟

مازال مسلسل رحيل رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية حديث الساعة داخل جدران النادي السماوي.

وكشفت مصادر لـ«الدستور»، من داخل النادي عن ترحيب مبدئي برحيل جناح الفريق السماوي خلال الفترة الحالية، لكن بشروط: "أول هذه الشروط أن يكون الرحيل للاحتراف الخارجي وليس داخليا، ليس من المعقول أن ينافس الفريق على مسابقة الدوري ودوري أبطال إفريقيا ونقوم بالاستغناء عنه للمنافسين".

وأضاف:" عندما تعاقدنا مع رمضان صبحي في صيف 2020 تم دفع مبلغ كبير لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، لابد من تعويض هذا المبلغ".

وأكمل المصدر: "عقد صبحي مع الفريق مازال ساريا لمدة موسم ونصف الموسم، ولا يحق له الرحيل لأي ناد داخل مصر أو خارجها إلا بعد الرجوع للنادي السماوي".

وأردف: "إذ كان رمضان صبحي يريد الرحيل عن الفريق لنادي الزمالك فأهلا وسهلا، بشرط أن يُحضر اللاعب عرض رسمي مالي ضخم لمناقشته، ومن ثم اتخاذ القرار".

استطرد المصدر:"على مسئوليه الزمالك، دفع أكثر ما يوازي من 10 ملايين يورو، من أجل الموافقة على الرحيل الفوري للاعب"، متسائلاً: "هل الزمالك، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر به النادي حاليا وأزمة إيقاف القيد، يستطيع دفع هذا المبلغ؟.

وواصل:"لو كان الزمالك يمتلك هذه المبالغ المالية الكبيرة يجب عليه دفعها لنا، ونحن سنقوم بتوصيل رمضان صبحي إلى مقر النادي الأبيض بميت عقبة".

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