البنتاجون: الهجوم على قاعدة "عين أسد" أوسع نطاقًا مما شهدناه من قبل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الإثنين، إن الهجوم الذي شنه مسلحون على قاعدة جوية تضم قوات أمريكية وعراقية في غرب العراق، يوم السبت كان "هجومًا أوسع نطاقًا مما شهدناه من قبل".

أضافت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينغ، إن عدة صواريخ أطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار بالعراق، مما أدى إلى إصابة جنديين أمريكيين وأحد أفراد قوات الأمن العراقية، لافتة أن الأفراد الأمريكيين عادوا إلى الخدمة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف يضم ميليشيات تدعمها إيران، عن مسئوليتها عن الهجوم.

على صعيد متصل، طالب قائد القوة الجوية العراقية الفريق شهاب جاهد اليوم الإثنين، قوات قاعدة "عين الأسد" الجوية، بالتأهب والاستعداد على مدار الساعة.

وقال الفريق شهاب جاهد - في تصريحات تليفزيونية- "أكدنا لضباطنا أن يكونوا على يقظة وجاهزية للاستعداد القتالي على مدار الـ24 ساعة".

وأكد نائب قائد القوات البرية العراقية اللواء جبار نعيمة وجود تعاون وتنسيق فيما يتعلق بالاستعداد لتنفيذ مهامهم والتصدي لأي عمل عدائي ضد قاعدة "عين الأسد" الجوية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأول، عن إصابة جندي عراقي جراء إطلاق العديد من الصواريخ الباليستية من قبل مسلحين في غرب العراق مستهدفين قاعدة عين الأسد الجوية.