الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون: الهجوم على قاعدة "عين أسد" أوسع نطاقًا مما شهدناه من قبل

البنتاجون
البنتاجون

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، الإثنين، إن الهجوم الذي شنه مسلحون على قاعدة جوية تضم قوات أمريكية وعراقية في غرب العراق، يوم السبت كان "هجومًا أوسع نطاقًا مما شهدناه من قبل".

أضافت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينغ، إن عدة صواريخ أطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار بالعراق، مما أدى إلى إصابة جنديين أمريكيين وأحد أفراد قوات الأمن العراقية، لافتة أن الأفراد الأمريكيين عادوا إلى الخدمة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف يضم ميليشيات تدعمها إيران، عن مسئوليتها عن الهجوم.

txt

مراسلة القاهرة الإخبارية: قاعدة "عين الأسد" استهدفت بطائرة مسيرة

على صعيد متصل، طالب قائد القوة الجوية العراقية الفريق شهاب جاهد اليوم الإثنين، قوات قاعدة "عين الأسد" الجوية، بالتأهب والاستعداد على مدار الساعة.

وقال الفريق شهاب جاهد - في تصريحات تليفزيونية- "أكدنا لضباطنا أن يكونوا على يقظة وجاهزية للاستعداد القتالي على مدار الـ24 ساعة".

وأكد نائب قائد القوات البرية العراقية اللواء جبار نعيمة وجود تعاون وتنسيق فيما يتعلق بالاستعداد لتنفيذ مهامهم والتصدي لأي عمل عدائي ضد قاعدة "عين الأسد" الجوية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأول، عن إصابة جندي عراقي جراء إطلاق العديد من الصواريخ الباليستية من قبل مسلحين في غرب العراق مستهدفين قاعدة عين الأسد الجوية.

البنتاجون العراق عين اسد قاعدة أمريكية الدفاع الأمريكية

الأكثر قراءة

عاجل.. الإصابة أخطر من المتوقع.. وكيل محمد صلاح يكشف تفاصيل جديدة

عدم استقرار.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس غدٍ الثلاثاء (صور)

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ضبط الطبيب المتهم بالتسبب فى الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصرى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس