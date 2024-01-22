الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يطلب توضيح خطة الحكومة لمضاعفة عائدات "التصدير الرقمي"

النائب عمرو عزت حجاج
النائب عمرو عزت حجاج

أشاد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدراسة الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها التي ناقشها مجلس الشيوخ، وقال إنها دراسة متميزة وتجاوب على سؤال بشأن كيفية أن تكون صناعة الألعاب الإلكترونية رافدًا وقطاعًا اقتصاديًا رائدًا، خصوصًا ونحن نحذو حذو الجمهورية الجديد.  


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

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تنسيقية شباب الأحزاب تستعرض حصاد مبادرة محو الأمية خلال 2023 (إنفوجراف)

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"تنسيقية الشباب" تستعرض حصاد مبادرة التماسك الأسرى خلال 2023 (إنفوجراف)

 

وفي السياق وجه "حجاج" طلب استيضاح للحكومة بشأن خطتها حول مضاعفة عائدات مصر من التصدير الرقمي بحلول عام 2030 إلى ثلاثة أضعاف ما هو موجود حاليًا.


والاستيضاح الثاني بشأن خطة الحكومة حول التواصل مع الشركات العالمية في هذا الصدد للترويج لمصر، علاوة على التواصل مع المستشارين الدوليين من خلال تزويدهم بالبيانات والمعلومات عن السوق المصرية.

النائب عمرو عزت حجاج مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الألعاب الإلكترونية صناعة الألعاب

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