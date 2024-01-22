الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد فنى يروى كواليس خلاف أصالة وأنغام بعد حفل السعودية (فيديو)

أصالة وأنغام
أصالة وأنغام

قال الناقد الفني أحمد السماحي، إن الفنانة نجاة الصغيرة أسعدت الوطن العربي بحضورها في حفل الرياض الذي أقيم مؤخرًا، مشيدًا بجمالها وروعة صوتها.

وأوضح السماحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن الفنانة الكبيرة حققت إنجازًا فنيًا بمشاركتها في حفل جوي أوورد الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وتحدث الناقد الفني عن الأزمة التي نشبت بين الفنانتين أصالة وأنغام بعد الحفل، موضحًا أن سببها حضور زوج أنغام السابق أحمد إبراهيم مع أصالة، وكذلك المخرج طارق العريان الذي كان متواجدًا في الحفل.

وقال السماحي، إن أنغام شعرت بالإحراج والغضب من هذا الموقف، واعتبرته تصرفًا غير لائق من أصالة، التي اعتذرت لها لاحقًا.

صالة التحرير الناقد الفني أحمد السماحي الفنانة نجاة الصغيرة حفل جوي أوورد أنغام أحمد إبراهيم زوج أنغام السابق المخرج طارق العريان الذي كان متواجدا في الحفل

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