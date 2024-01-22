وزير الاتصالات: نشر الوعى بصناعة الألعاب الرقمية فى مصر من خلال إقامة مسابقات محلية للتوعية بالألعاب الجادة

وزير الاتصالات:



6.2 مليار دولار صادرات مصر الرقمية فى 2023 صعودًا من 4.9 مليار دولار فى 2022 بنسبة نمو 26.5%



- توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص فى التعهيد منذ نوفمبر 2022



- برامج لتنمية عدد العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين للوصول إلى 550 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بقيمة 9 مليارات دولار فى 2026



- زيادة ميزانية بناء القدرات الرقمية خلال 9 سنوات 50 ضعفًا وزيادة أعداد المتدربين 150 ضعفًا لتصل إلى تدريب 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى



- توفير برامج تدريبية هى الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط لتأهيل الشباب المصرى فى صناعة الألعاب الرقمية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية



- نشر الوعى بصناعة الألعاب الرقمية فى مصر من خلال إقامة مسابقات محلية للتوعية بالألعاب الجادة





أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب فى الاقتصاد الرقمى؛ موضحًا أن صادرات مصر الرقمية بلغت نحو 6.2 مليار دولار فى 2023، صعودًا من 4.9 مليار دولار فى 2022، بنسبة نمو 26.5%، مضيفًا أن حجم الصادرات الرقمية لمصر يتضمن صادرات التعهيد التى ارتفعت من 2.4 مليار دولار فى 2022 إلى 3.7 مليار دولار فى 2023 بنسبة نمو 54%؛ مشيرًا إلى أنه مستهدف زيادة عدد كل من العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين للوصول إلى 550 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بقيمة 9 مليارات دولار فى 2026.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت التى ألقاها أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس؛ والتى تم خلالها استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة التعهيد وزيادة صادرات مصر الرقمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة لدعم صناعة الألعاب الرقمية بمصر.

وأشار الدكتور عمرو طلعت فى كلمته إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص فى التعهيد منذ نوفمبر 2022 منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة فى مصر فيما تتوسع الشركات الأخرى فى أعمالها بمصر؛ لافتًا إلى زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء لعدد 11 شركة عالمية تعمل بمجال التعهيد خلال الأشهر القليلة الماضية فى إطار اهتمام الحكومة بتعزيز نمو هذه الصناعة؛ موضحًا أن هناك 12 شركة من أكبر الشركات عالميًا فى صناعة التعهيد يوجد لها مراكز للتعهيد خارج القاهرة؛ منوهًا إلى تنوع مجالات الصادرات الرقمية والتى تتضمن تقديم خدمات تعهيد إجراءات الشركات مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفنى، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، تصميم الدوائر الإلكترونية.



وتابع الدكتور عمرو طلعت أنه يُستهدف تنمية عدد المتخصصين العاملين بصناعة التعهيد 4 أضعاف خلال 5 أعوام لترتفع من 90 ألف متخصص فى 2021 وصولًا إلى 336 ألف متخصص فى 2026، كما يستهدف تنمية أعداد المهنيين المستقلين بمعدل نمو 30% مقارنة بمعدل نمو 15% على المستوى العالمى؛ حيث يستهدف زيادة أعدادهم من 80 ألف مهنى مستقل فى 2022 إلى 220 ألف مهنى مستقل فى 2026؛ مضيفًا أنه تتم إتاحة مساحات للعمل للمهنيين المستقلين فى 20 مركز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنمية القدرات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل فى صناعة التعهيد من خلال برامج تستهدف كل الشرائح العمرية والخلفيات العلمية سواء من خريجى التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية؛ منوهًا إلى أنه فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية فقد تمت زيادة ميزانية التدريب خلال 9 سنوات بنحو 50 ضعفًا، فيما زاد أعداد المتدربين بنحو 150 ضعفًا، لترتفع من 2600 متدرب بميزانية 32.5 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى؛ لافتًا إلى مبادرات أجيال مصر الرقمية التى أطلقتها الوزارة لإعداد أجيال من متخصصى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تعد مظلة لعدد من المبادرات والتى تتضمن مبادرة بُناة مصر الرقمية التى تستهدف منح 1000 متخصص الماجستير العملى فى إحدى التخصصات التكنولوجية، وكذلك تدريب 90 ألف طالب جامعى من مختلف الكليات والتخصصات العلمية من خلال مبادرة رواد مصر الرقمية، بالإضافة إلى تدريب 40 ألف طالب من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية من خلال مبادرة أشبال مصر الرقمية، وتدريب 10 آلاف طالب من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائى من خلال مبادرة براعم مصر الرقمية؛ مضيفا أنه تم إطلاق منصة مهارة – تك لإتاحة محتوى تدريبى مسجل باللغة العربية فى مسارات عملية محددة للراغبين فى تطوير مهاراتهم التكنولوجية، كما توجد على المنصة أكاديميتان متخصصتان فى مجالى الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، وتوفر المنصة تدريب رقمى بالكامل، بالإضافة إلى التدريب الهجين.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لدعم صناعة الألعاب الرقمية من خلال العمل على عدد من المحاور وتشمل تشكيل فريق رعد فى نادى المصرية للاتصالات وهو أول فريق محترف فى الألعاب الرقمية بهدف رعاية المواهب المحلية فى الرياضات الإلكترونية وتمثيل مصر بشكل احترافى على الساحة الإقليمية والعالمية، كما تم إطلاق منصة رقمية لتعريف الشباب بالفريق وإتاحة وسائل للاشتراك (RAAD.GG) ؛ كذلك تتم إتاحة البنية اللازمة لتدريب فريق رعد بنادى المصرية للاتصالات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تتم إتاحة المعامل والبرامج التدريبية المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات والتى تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط لتأهيل الشباب المصرى فى صناعة الألعاب الرقمية، وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتدريب مئات المتدربين سنويًا والذين أنتجوا ألعابًا ترفيهية وجادة تخدم مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والسياحة؛ موضحًا أنه يتوافر لدى المعهد استوديوهات متخصصة تخدم التدريب فى فروع المعهد بكل من القرية الذكية ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجامعة القاهرة؛ موضحًا أنه يتم توظيف خريجى معهد تكنولوجيا المعلومات فى تخصصات الألعاب الرقمية فى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال تطوير الألعاب الرقمية؛ مؤكدًا أنه يتم نشر الوعى بصناعة الألعاب الرقمية فى مصر من خلال إقامة مسابقات محلية للتوعية بالألعاب الجادة.

وذكر الدكتور عمرو طلعت أنه يوجد أكثر من 20 ستوديو لتطوير الألعاب الرقمية المصرية، كما يوجد 1000 من مطورى الألعاب المستقلين Indie Developers، وكذلك 15 ألفًا من اللاعبين ومطورى الألعاب والهواة فى مجتمع الألعاب المصرى شاركوا فى مسابقات عالمية ومحلية.