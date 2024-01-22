الحرب على غزة: آخر تحديثات حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلى

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الإثنين، تحديثًا لأهم إحصائيات الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة بعد مرور 108 أيام على الغزو الاسرائيلي.

وقال المكتب الإعلامي إن الاحتلال ارتكب 2.119 مجزرة، راح ضحيتها 32.295 شهيد ومفقود، من بينهم 25.295 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات 11.000 شهيد من بيهم من الأطفال و7.500 شهيدة من النساء 337 شهيدًا من الطواقم الطبية، و45 شهيدًا من الدفاع المدني، و119 شهيدًا من الصحفيين.

وأكد البيان أن هناك 7.000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء، ووصل عدد الإصابات إلى 63.000 جريح، من بينهم 11.000 جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

فيما يواجه 10 آلاف مريض سرطان خطر الموت، وهناك 400 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، من بينهم 8.000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، و60.000 سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

ووصل عدد النازحين إلى 2 مليون نازح، وتم تدمير 99 مدرسة بشكل كلي و295 بشكل جزئي، وهناك 70 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًا و290 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًا غير صالحة للسكن.

وخرجت 30 مستشفى عن الخدمة، و53 مركزًا صحيًا أخرجه الاحتلال عن الخدمة.