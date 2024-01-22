الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أكمل نجاتي يؤكد أهمية تكنولوجيا المعلومات كقاطرة للاقتصاد

النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية تكنولوجيا المعلومات كقاطرة للاقتصاد المصري، متسائلا عن مدى التفعيل الحكومي لـ 11 مبادرة رئاسية لتدريب وتأهيل الكوادر تكنولوجيا، والتكلفة وعوائد الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة.

وتساءل "نجاتي" أيضا عن آلية مشاركة المبرمجين لصناعة محتوى إلكتروني للألعاب الإلكترونية، وعما إذا هناك حاجة إلى تشريعات خاصة لحماية الملكية الفكرية والتنافس في الأسواق العالمية.

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النائب أكمل نجاتى: الاحتلال ارتكب جرائم حرب ونفوّض الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة

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وطرح "نجاتي" أيضا تساؤلات حول المبادرة التي أطلقتها القيادة السياسية المصرية لتدريب 10 آلاف مصري وافريقي لإنشاء 100 شركة مصرية وأفريقية للألعاب والتطبيقات الرقمية، لاسيما وأن التقرير البرلماني يتحدث عن أن 17 شركة فقط عملت بشكل مرضي.

وثمن عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الدراسة حول الألعاب الإلكترونية، مؤكدا علي ما يقدمه مجلس الشيوخ من دراسات خارج الصندوق وتخدم الاقتصاد الوطني.

 

 

النائب أكمل نجاتي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تكنولوجيا المعلومات الاستثمار المستشار عبد الوهاب الألعاب

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