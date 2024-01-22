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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

11 مارس... محاكمة 64 متهما بـ"خلية القاهرة الجديدة"

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة  بمجمع محاكم بدر تأجيل، محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب ارهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 11 مارس للاطلاع.

ويحاكم المتهمين في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

الدائرة الثالثة مجمع محاكم بدر جماعة إرهابية خلية القاهرة الجديدة امن الدولة

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