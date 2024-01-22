الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس واحة السيليكون: المناطق التكنولوجية وفرت 15 ألف فرصة عمل للشباب

الدكتور عادل دانش،
الدكتور عادل دانش، رئيس مجلس إدارة شركة واحة

قال الدكتور عادل دانش، رئيس مجلس إدارة شركة واحة السيليكون التابعة لوزارة الاتصالات، المسؤولة عن مشروع المناطق التكنولوجية في مصر، إن المناطق التكنولوجية الأربعة بمصر وفرت نحو ١٥ ألف فرصة عمل للشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأشار إلى أن الدولة قامت بإنشاء ٤ مناطق تكنولوجية في محافظات أسيوط وبني سويف والإسكندرية في مدينة برج العرب، وفي المنوفية في مدينة السادات، والتي حققت نموًا كبيرًا في حجم التوسعات للشركات العالمية.

توطين صناعة الإلكترونيات محليا 

وأكد “دانش” في تصريحات لـ"الدستور" أن نسبة الإشغالات في المناطق التكنولوجية تراوحت بين ٧٥-٨٥٪ وهناك إقبال كبير من الشركات العالمية على افتتاح فروع ومراكز لخدمة العملاء والدعم الفني بهذه المناطق بهدف تلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.

وأضاف رئيس واحة السيليكون أن المناطق التكنولوجية هي أداة للدولة لتدريب وتأهيل الشباب من خلال وزارة الاتصالات، حيث أن كل منطقة لديها مركز الإبداع والتدريب وفرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات بهدف إعداد جيل من الكوادر البشرية المميزة.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات محليًا، وأن المناطق التكنولوجية حققت جزءًا من هذه الاستراتيجية، وأن المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" قامت بإنشاء أكبر مصنع لتصنيع الهواتف الذكية بأيدي مصرية في أسيوط، والذي يقوم بإنتاج مكونات الهاتف والإكسسوارات للهاتف المحمول.

 

توفير ١٠ آلاف فرصة عمل خلال عامين 

وعن الخطة المستقبلية للمناطق التكنولوجية خلال العامين المقبلين، قال إن الاتفاقيات التي وقعتها الشركات العالمية مع وزارة الاتصالات لإنشاء ٢٩ مركز لخدمات التعهيد العابرة للحدود سيؤدي لجذب جزء من هذه الاستثمارات وشراكة جيدة، متوقعا توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب بالإضافة إلى تدريب وتأهيل آلاف الشباب لسوق العمل.

واحة السليكون المناطق التكنولوجية مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي اسيوط بني سويف الإسكندرية المنوفية الشباب

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