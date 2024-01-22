الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كريم أبوغالي: المكرونة ما زالت هي الأرخص.. ومصر تصدر ربع مليون طن سنويًا

كريم أبو غالي
كريم أبو غالي

قال كريم أبو غالي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة روجينا للمكرونة، إن مصر تصدر المكرونة بصورة جيدة جدًا، مشيرًا إلى أن مصر تصدر لدول شرق وغرب أفريقيا ودول الكوميسا بما يزيد عن 200 ألف طن سنويًا، وقد يصل الرقم إلى ربع مليون طن سنويًا.

وأوضح أبو غالي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك شيء حميد بالنسبة للمكرونة وهو أن سعر الأرز في ازدياد، لذا المكرونة ما زالت هي الأرخص، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المصري من المكرونة قد يصل إلى 700 ألف طن والإنتاج يغطي الاستهلاك.

وأشار أبو غالي إلى أن القمح الذي يستخدم في صناعة المكرونة يستورد من الخارج، حيث نعتمد بشكل رئيسي على القمح الروسي والأوكراني في صناعة مكرونة التموين وجميع أنواع المكرونة في السوق.

الموانئ الأوكرانية مليئة بالقمح وممكن شراؤه بسعر 100 دولار

وأضاف أبوغالي أن سعر القمح وقت الحرب الروسية الأوكرانية كان 350 دولارًا، واليوم سعره 260 دولارًا، لأن بعض الدول مقاطعة والبعض الآخر متحالف مع أمريكا، وبالتالي لديهم كميات هائلة من القمح. بالإضافة إلى تغيير وجهة الموانئ الرومانية إلى أوكرانيا، فالموانئ الأوكرانية مليئة بالقمح وممكن شراؤه بسعر 100 دولار، لكن يجب تحمل المغامرة في التخزين وغيره.

وأشار إلى أن القمح الذي يستخدم عادة في صناعة المكرونة يتم استيراده من الخارج، وأننا نعتمد بشكل رئيسي على القمح الروسي والأوكراني لصناعة مكرونة التموين وجميع أنواع المكرونة في السوق.

وبخصوص أبرز التحديات التي تواجه صناعة المكرونة، قال إن هذه التحديات تشبه تلك التي تواجه أي صناعة أخرى، مثل سعر العملة والتوريد لأن الماكينات وقطع الغيار جميعها مستوردة من الخارج، وأن معظم الخامات مستوردة بنسبة تصل إلى 95%.

كريم أبو غالي عضو غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات المصرية شركة روجينا تصدير المكرونة غرب افريقيا دول الكوميسا المكرونة

مواد متعلقة

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة خلال 24 ساعة

المفتاح

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

حركة تداول السفن وحاويات البضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

عاجل.. عائلات المحتجزين الإسرائيلين تداهم غرفة اجتماع للجنة المالية فى الكنيست

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

سعر الجنيه الذهب اليوم والذهب للبيع والشراء في سوق الصاغة عالميا ومحليا

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

ضبط 44 قطعة سلاح و230 قضية مخدرات وتنفيذ 54773 حكمًا خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة