كريم أبوغالي: المكرونة ما زالت هي الأرخص.. ومصر تصدر ربع مليون طن سنويًا

قال كريم أبو غالي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة روجينا للمكرونة، إن مصر تصدر المكرونة بصورة جيدة جدًا، مشيرًا إلى أن مصر تصدر لدول شرق وغرب أفريقيا ودول الكوميسا بما يزيد عن 200 ألف طن سنويًا، وقد يصل الرقم إلى ربع مليون طن سنويًا.

وأوضح أبو غالي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك شيء حميد بالنسبة للمكرونة وهو أن سعر الأرز في ازدياد، لذا المكرونة ما زالت هي الأرخص، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المصري من المكرونة قد يصل إلى 700 ألف طن والإنتاج يغطي الاستهلاك.

وأشار أبو غالي إلى أن القمح الذي يستخدم في صناعة المكرونة يستورد من الخارج، حيث نعتمد بشكل رئيسي على القمح الروسي والأوكراني في صناعة مكرونة التموين وجميع أنواع المكرونة في السوق.

الموانئ الأوكرانية مليئة بالقمح وممكن شراؤه بسعر 100 دولار

وأضاف أبوغالي أن سعر القمح وقت الحرب الروسية الأوكرانية كان 350 دولارًا، واليوم سعره 260 دولارًا، لأن بعض الدول مقاطعة والبعض الآخر متحالف مع أمريكا، وبالتالي لديهم كميات هائلة من القمح. بالإضافة إلى تغيير وجهة الموانئ الرومانية إلى أوكرانيا، فالموانئ الأوكرانية مليئة بالقمح وممكن شراؤه بسعر 100 دولار، لكن يجب تحمل المغامرة في التخزين وغيره.

وأشار إلى أن القمح الذي يستخدم عادة في صناعة المكرونة يتم استيراده من الخارج، وأننا نعتمد بشكل رئيسي على القمح الروسي والأوكراني لصناعة مكرونة التموين وجميع أنواع المكرونة في السوق.

وبخصوص أبرز التحديات التي تواجه صناعة المكرونة، قال إن هذه التحديات تشبه تلك التي تواجه أي صناعة أخرى، مثل سعر العملة والتوريد لأن الماكينات وقطع الغيار جميعها مستوردة من الخارج، وأن معظم الخامات مستوردة بنسبة تصل إلى 95%.